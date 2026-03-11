خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة

أكد اللواء د. هشام الحلبي المستشار بالأكاديمية العسكرية، أن الهدف الإستراتيجي العسكري لأمريكا وإسرائيل هو تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية، والتي تم تدميرها تقريبا بشكل كبير جدا، والقدرات الصاروخية الأخري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن أهداف أمريكا وإسرائيل أيضا هو تدمير البرنامج النووي الإيراني وإحداث أكبر قدر من الخسائر به، موضحا أن الرد الإيراني من ذلك كان واضحا من قصفات على إسرائيل وعلى الأهداف الأمريكية في المنطقة.

وتابع أن الرد الإيراني كان يرغب فى إحداث ضغط إقتصادي كبير على دول العالم، نتيجة قفل مضيف هرمز، وإستهداف السفن فى الخليج العربي، وإستهداف الدول العربية، ليست فقط القواعد الأمريكية، ولكن المنشأت النفطية فى هذه الدولة، بحيث يرتفع البترول والغاز ويحدث ارتفاع فى أسعارها، ويحدث ضغط إقتصادي على دول العالم بالكامل.