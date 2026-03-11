قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

بعد شائعة وفاته.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر

هاني شاكر
هاني شاكر

تصدر الفنان هاني شاكر تريند جوجل بعد انتشار شائعة عن وفاته على شبكة الإنترنت مما خلق حالة من الغضب العارم من جانب نقابة الموسيقيين، لما يتردد من أكاذيب خاصة أن حالة أمير الغناء العربي فى تحسن ملحوظ.  

وقد خضع الفنان هاني شاكر لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه إثر أزمة صحية شديدة، و يمر الفنان حالياً بفترة نقاهة تحت الإشراف الطبي لضمان استقرار حالته الصحية، بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.

نقابة الموسيقيين ترد  

وتداولت شائعات عن وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بياناً صحفياً موجهاً إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ناشدهم فيه ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لصديق عمره ورفيق مشواره، أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.

وجاء في نص البيان ما يلي: أعلن للجمهور الكريم وللزملاء في الوسط الإعلامي أن حالة الفنان الكبير هاني شاكر مستقرة تماماً بفضل الله، وهو يخضع حالياً للإشراف الطبي اللازم والبروتوكول العلاجي الطبيعي منذ خروجه من غرفة العمليات بنجاح.

كما وجّه الفنان مصطفى كامل أسمى آيات الشكر والتقدير لوزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، مثمناً زيارته الشخصية للفنان هاني شاكر في المستشفى، وهي اللفتة التي تعكس اهتمام الدولة برموزها الفنية وقوتها الناعمة.​

واختتم مصطفى كامل بيانه بكلمات مؤثرة وصف فيها الفنان هاني شاكر بـ أخيه الكبير وحبيبه وتوأم نجاحه، مطالباً الجميع بالدعاء الصادق له بتمام الشفاء والعافية، والابتعاد عن تداول أي شائعات قد تؤثر على الحالة المعنوية للفنان وأسرته.

نادية مصطفى: هاني شاكر بخير 

بينما كشفت المطربة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة في القولون، وذلك عبر  صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت نادية مصطفي: “هانى بخير أى خبر ميبقاش من صفحتى متصدقوش فى ناس منزلين خبر على لسانى لكن أى حد هيقول عنى خبر مقولتهوش مش هسكت”.

زيارة وزيري الثقافة والصحة

كانت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة، حرصت على التواصل مع الفنان الكبير هانى شاكر والإطمئنان على صحته بعد خضوعه لجراحة فى القولون خلال الساعات الماضية.

وطمأنت جيهان زكى الجمهور على صحة هانى شاكر، مشيرة إلى التواصل المستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة للفنان الكبير.

وتمنت له الشفاء العاجل، داعية الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية، ليعود سريعًا إلى جمهوره ومحبيه، حتى يواصل عطائه الفنى الذى أسعد جمهوره الكبير فى مصر والوطن العربى.

وأوضحت الدكتورة جيهان زكى أن حضور وإبداع هانى شاكر أثرى المشهد الفنى المصرى وألهم أجيالًا من الفنانين والموسيقيين.

