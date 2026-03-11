رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي

أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري بأن سفينة تجارية أبلغت عن رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة في الإمارات.

وأكدت أمبري للأمن البحري - بحسب وسائل إعلام - أنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار بالسفينة أو إصابات بين أفراد طاقمها.

ومنذ قليل ؛ أفادت وكالة رويترز بسماع دوي انفجار هائل في مدينة دبي بدولة الإمارات، دون أن تتضح على الفور طبيعة الانفجار أو أسبابه.

وذكرت الوكالة أن الانفجار سمع في عدة مناطق من المدينة، ما أثار حالة من القلق والترقب بين السكان، في وقت لم تصدر فيه حتى الآن بيانات رسمية توضح تفاصيل الحادث أو موقعه الدقيق.

يأتي هذا التطور في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، وهو ما يزيد من حساسية أي حادث أمني في المنطقة، خصوصًا في مدن ومراكز اقتصادية رئيسية مثل دبي.

ولم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الانفجار، كما لم تعلن السلطات الإماراتية بعد عن أي معلومات إضافية بشأن الحادث.

وتتابع الجهات المختصة في الإمارات الوضع عن كثب، وسط انتظار صدور بيان رسمي يوضح ملابسات الانفجار وحجمه الحقيقي.