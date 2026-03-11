وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية: 780 ألف نازح و120 ألفاً في مراكز الإيواء

أعلنت وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد اليوم /الأربعاء/ أن إجمالي عدد النازحين المسجلين عبر المنصة الالكترونية للوزارة بلغ 780 ألف نازح فيما يقيم حوالى 120 ألفاً في مراكز الإيواء.

وأفادت وزيرة الشئون الاجتماعية اللبنانية - في تصريح أدلت به عقب استقبال الرئيس جوزيف عون لها بقصر بعبدا - بوصول طائرة مساعدات من الاتحاد الأوروبي سيتم توزيعها عبر مراكز الإيواء على أن تصل تباعاً مساعدات إضافية من الأردن وفرنسا وغيرها من الدول.

وقالت : إن المباحثات مع الرئيس عون تركزت أيضا حول الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية مع عدد من الدول ؛ بهدف تأمين مزيد من الدعم والمساعدات إلى لبنان.

وعلى الصعيد ذاته .. شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ، خلال الاجتماع الوزارى اليومي ، على ضرورة تأمين المازوت لمراكز استضافة النازحين والقرى الجنوبية الأمامية ، واستمرار توفير الغذاء والمياه وسائر الخدمات وتسهيل كيفية صرف الأموال اللازمة لسدّ الحاجات من الهيئة العليا للإغاثة وغيرها من الجهات المختصة.

وقال وزير الإعلام اللبنانى بول مرقص : إنه تم إعداد ٣٩ مركزا لاستقبال النازحين وهناك مراكز متبقية تتعدى المائة يمكن أن تفتح في المرحلة اللاحقة إذا اقتضت الضرورة.