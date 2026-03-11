إخماد حريق مدخنة مطعم شهير بالمحلة إثر ماس كهربائي دون وقوع إصابات بشرية ..صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم من اخماد نيران حريق مدخنه مطعم ماكولات شهير أثر ماس كهربائي بشارع الجيش بمدينة المحلة دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقع حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة يفيد بوجود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حريق محدود بمطعم مأكولات شهير بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومه ب3 سيارات مطافىء وتم اخماد نيران الحريق والسيطرة علي الموقف دون وقوع إصابات بشرية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق .