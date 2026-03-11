بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟

لم يعد الحديث داخل أروقة نادي ليفربول يقتصر فقط على نتائج الفريق في الموسم الحالي بل بدأ يتجه تدريجيًا نحو سؤال أكثر حساسية يتعلق بمستقبل أحد أعظم نجوم النادي في العصر الحديث وهو الدولي محمد صلاح بعدما أثار تراجع أرقامه التهديفية في الأشهر الأخيرة نقاشًا واسعًا حول ما إذا كان "الريدز" مطالبًا بالتفكير في مرحلة ما بعد قائد هجومه التاريخي.

ورغم المكانة الكبيرة التي يتمتع بها صلاح في تاريخ ليفربول فإن الأداء المتراجع للنجم المصري منذ نهاية عام 2024 فتح الباب أمام العديد من التحليلات والتكهنات بشأن مستقبله سواء من حيث استمراره داخل الفريق أو إمكانية انتقاله إلى وجهة جديدة خلال الفترة المقبلة.

أرقام تاريخية لا تمحى

منذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2017 نجح محمد صلاح في كتابة اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ النادي الإنجليزي بعدما تحول إلى أحد أبرز الهدافين في تاريخ الفريق.

وسجل صلاح حتى الآن 254 هدفًا بقميص ليفربول خلال 432 مباراة في مختلف المسابقات كما لعب دورًا محوريًا في تتويج الفريق بعدد من الألقاب الكبرى من بينها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وبفضل هذه الإنجازات أصبح النجم المصري أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ "الريدز" ليحجز مكانة خاصة في ذاكرة جماهير ملعب "أنفيلد".

تراجع لافت في الأرقام

لكن في المقابل لم يكن الموسم الحالي على مستوى التوقعات بالنسبة لصلاح حيث مر بفترة صعبة على صعيد التسجيل خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض النجم المصري سلسلة من عشر مباريات متتالية في البريميرليج دون أن يتمكن من هز الشباك وهي أطول فترة صيام تهديفي له منذ انضمامه إلى ليفربول.

كما تشير الأرقام إلى أنه سجل حتى الآن 9 أهداف فقط خلال 31 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم وهو معدل قد يجعله ينهي الموسم بأضعف حصيلة تهديفية له منذ انتقاله إلى الفريق.

بداية الحديث عن الخطة البديلة

في ظل هذه المعطيات بدأ بعض المراقبين في إنجلترا يطرحون تساؤلات حول ما إذا كان ليفربول بحاجة إلى التفكير بجدية في مستقبل هجومه خاصة مع تقدم صلاح في العمر واقترابه من عامه الرابع والثلاثين.

ويرى بعض المحللين أن النادي الإنجليزي قد يكون مضطرًا في الفترة المقبلة إلى التخطيط لمرحلة انتقالية تضمن استمرار القوة الهجومية للفريق دون الاعتماد الكامل على لاعب واحد.

هامان: أفضل أيام صلاح ربما انتهت

من بين الأصوات التي تناولت هذا الملف كان لاعب ليفربول السابق ديتمار هامان الذي تحدث عن تراجع مستوى النجم المصري خلال الفترة الأخيرة.

وقال هامان في تصريحات نقلها موقع Liverpool.com : محمد صلاح يعاني منذ فترة ما قبل عيد الميلاد قبل الماضي لقد واجه صعوبة في تسجيل الأهداف من اللعب المفتوح وهذا لم يتغير كثيرًا".

وأضاف: " ربما يسجل هدفًا من حين لآخر لكن التأثير الذي كان يمتلكه في السابق لم يعد كما كان" .

وتابع اللاعب الألماني السابق: " آمل أن يقدم لحظات حاسمة في المباريات المتبقية من الموسم خاصة مع حاجة ليفربول إلى إنهاء الدوري ضمن المراكز الخمسة الأولى لكنني أعتقد أن أفضل أيامه أصبحت خلفه" .

أوليس مرشح لخلافة النجم

وفي سياق الحديث عن مستقبل هجوم ليفربول طرح هامان اسم الفرنسي مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ كأحد الخيارات المحتملة لتعويض صلاح في حال قرر النادي البحث عن بديل في السنوات المقبلة.

ويرى هامان أن أوليس يمتلك الصفات الفنية المناسبة للعب في الجهة اليمنى للهجوم وهي المنطقة التي تألق فيها صلاح لسنوات طويلة مع ليفربول.

سيناريو الرحيل إلى الدوري السعودي

في الوقت نفسه لا تزال التكهنات مستمرة بشأن احتمال انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مسؤولي دوري روشن للمحترفين يخططون لتقديم عرض ضخم للنجم المصري يتضمن راتبًا استثنائيًا إلى جانب منحه دورًا سفيرًا للبلاد في إطار مشروع الترويج لكرة القدم السعودية عالميًا.

وحتى الآن لم يصدر أي موقف رسمي من صلاح أو من نادي ليفربول بشأن هذه الأنباء لكن المؤكد أن مستقبل النجم المصري سيظل واحدًا من أكثر الملفات إثارة للنقاش في سوق الانتقالات المقبلة.