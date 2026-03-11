سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

تتزايد الأحاديث حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل تقارير إعلامية تشير إلى إمكانية مغادرته الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الاهتمام المتزايد من أندية الدوري السعودي الساعية للتعاقد معه بعرض مالي كبير.

ويُعد محمد صلاح ، أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول الحديث، إذ ترك بصمة واضحة منذ انضمامه إلى الفريق، بعدما سجل 254 هدفًا خلال 432 مباراة بقميص “الريدز”، وساهم في التتويج بـ8 ألقاب كبرى، ليصبح من أكثر اللاعبين تأثيرًا في تاريخ النادي الإنجليزي.

عرض سعودي مغرٍ

بحسب ما أوردته شبكة tamtalk البريطانية، فإن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين يجهزون عرضًا استثنائيًا لإقناع النجم المصري بخوض تجربة جديدة في الملاعب السعودية.

ولا يقتصر العرض المقترح على راتب ضخم فحسب، بل يشمل أيضًا منحه دورًا كسفير للبلاد، في خطوة تهدف إلى استثمار شعبيته العالمية وتعزيز الحضور الدولي للدوري السعودي.

وتشير التقارير ، إلى أن إدارة ليفربول قد تدرس الموافقة على رحيل اللاعب في حال تلقيها عرضًا يقترب من 113 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، أثار أداء صلاح خلال الموسم الحالي بعض التساؤلات، بعدما مر بفترة طويلة دون تسجيل في الدوري الإنجليزي امتدت لعشر مباريات متتالية، وهي أطول سلسلة صيام تهديفي له منذ انتقاله إلى ليفربول.

كما اكتفى بتسجيل 9 أهداف فقط في 31 مباراة بجميع البطولات هذا الموسم، وهو ما قد يجعله يحقق أقل حصيلة تهديفية له مع الفريق إذا استمر هذا المعدل حتى نهاية الموسم.

وفي سياق متصل، طالب لاعب ليفربول السابق ديتمار هامان إدارة النادي ببدء التفكير في مرحلة ما بعد صلاح، مشيرًا إلى أن تأثير اللاعب داخل الملعب لم يعد بنفس القوة التي كان عليها في السنوات الماضية.

وأوضح هامان أن صلاح كان يمثل تهديدًا دائمًا لدفاعات المنافسين، إذ كانت الفرق تضطر إلى تخصيص أكثر من لاعب لمراقبته، ما كان يمنح زملاءه مساحات أكبر في الهجوم.

واقترح النجم الألماني أن يكون جناح بايرن ميونيخ الفرنسي مايكل أوليسيه أحد الخيارات المناسبة لخلافة صلاح في مركز الجناح الأيمن، مؤكدًا أنه يقدم مستويات مميزة منذ انتقاله إلى النادي البافاري، رغم صعوبة التعاقد معه بسبب تمسك ناديه بخدماته وارتفاع قيمته السوقية التي قد تصل إلى نحو 140 مليون جنيه إسترليني.

من جهة أخرى، أفادت تقارير بأن إدارة ليفربول تراقب أيضًا الجناح الشاب يان ديوماندي لاعب لايبزيج، الذي يلفت الأنظار هذا الموسم ويُعد من أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، مع احتمالية تحرك النادي مبكرًا خلال سوق الانتقالات الصيفية لحسم الصفقة قبل دخول منافسين آخرين على الخط.