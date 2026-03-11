قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب
اتق الله يا اختاه.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية
أسبانيا تتخذ قرارا شجاعا ضد دولة الاحتلال | تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان
بيت وطن والإعفاءات الجمركية ومعادلة الشهادات.. مصر تدعم مواطنيها بالخارج بخطة عاجلة
أخبار البلد

مصر تستضيف ندوة دولية لتعزيز الابتكارات التغذوية والوقاية من الأمراض غير السارية

الدكتورة عبلة الالفي
الدكتورة عبلة الالفي
عبدالصمد ماهر

استضافت وزارة الصحة والسكان ندوة افتراضية دولية تحت عنوان "تعميم الابتكارات في مجال التغذية وممارسات الوقاية من الأمراض غير السارية: طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، وذلك في إطار التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (CICA)،

وقد شارك في الندوة خبراء وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء بمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

افتتحت الندوة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بكلمة أكدت فيها أن العالم يواجه أزمة تغذية شاملة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة معدلات الأمراض غير السارية، مستعرضة مبادرة "الألف يوم الذهبية" كنموذج مصري رائد للاستثمار في صحة الأم والطفل، مشددة على التزام مصر بدعم الحوار الدولي وترجمة التوصيات إلى خطوات عملية تحقق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة.

التغذية أصبحت ركيزة أساسية للتنمية والإنتاجية

من جانبه، أشار الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المبادرات، إلى أن التغذية أصبحت ركيزة أساسية للتنمية والإنتاجية الاقتصادية، مستعرضًا جهود مصر في تحول النظام الصحي من التركيز على العلاج إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر، فيما تضمنت الندوة عروضًا علمية حول تطوير أنظمة المعلومات التغذوية ودمجها بالرعاية الأولية، إلى جانب مشاركات من روسيا وتركيا استعرضت تجاربهما في مواجهة الأمراض غير السارية، مؤكدين أهمية منصة "سيكا" في دعم الحوار والأمن الصحي المشترك.

CICA الدول الأعضاء آسيا التغذية الأمراض غير السارية

