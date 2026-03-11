القومي للمرأة: الاستثمار في الإنسان وخاصة الشباب أحد أهم ركائز التنمية

شارك المجلس القومي للمرأة، في الإفطار السنوي الذى نظمته مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر تحت عنوان «تمكين الشباب من خلال برامج استراتيجية في التعليم والتدريب المهني والتقني وفرص العمل المستدامة»، بمشاركة ممثلين عن وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من منظمات العمل الأهلي.

وخلال الفعالية، ألقت الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس كلمة أعربت فيها عن سعادتها بالمشاركة في هذا اللقاء الذي يأتي في أجواء شهر رمضان المبارك، ويتزامن مع شهر مارس الذي يشهد الاحتفال بعدد من المناسبات المهمة للمرأة، وعلى رأسها اليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية، مؤكدة أن هذه المناسبات تعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها المرأة المصرية ودورها الفاعل في مسيرة البناء والتنمية.

وأشادت الدكتورة نسرين البغدادي بجهود مؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر في دعم وتأهيل الشباب من خلال البرامج التدريبية التي تسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتوفر فرصًا حقيقية لاكتساب المهارات اللازمة للحصول على وظائف لائقة ومستدامة.

وأكدت أن الاستثمار في الإنسان، وخاصة الشباب، يمثل أحد أهم ركائز التنمية المستدامة التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها في إطار رؤية مصر 2030، وقد وضعت الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكين المرأة والشباب في صميم استراتيجيتها الوطنية، من خلال برامج ضخمة للتدريب وبناء المهارات، وتوسيع فرص العمل اللائق، وتعزيز المشاركة الاقتصادية العادلة. وقد خطت مصر خطوات واسعة في دعم الشباب والفتيات، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهي المجالات التي تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي.

وأوضحت أن موضوعات الذكاء الاصطناعي والتعليم الفني تتقاطع مع جهود المجلس القومي للمرأة لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات الواعدة، لافتة إلى اهتمام المجلس بملف ريادة الأعمال باعتباره أحد المسارات الرئيسية للتمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى الدور الذي يقوم به مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس من خلال البرامج التدريبية وورش العمل والمشاغل والوحدات الإنتاجية ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة للمرأة في مختلف المحافظات.

وأضافت أن المجلس استحدث لجنة للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال برئاسة الأستاذة نيفين جامع وزير التجارة والصناعة سابقًا، بهدف تطوير السياسات وتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتوسيع دور المرأة في سوق العمل الحر، كما يضم المجلس لجنة للشباب برئاسة الأستاذة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، والتي تهدف إلى دمج رؤى الشباب وبناء قدراتهم وتشجيع مشاركتهم في برامج ريادة الأعمال.

وأكدت اهتمام المجلس بدعم مسارات التعليم الفني والتدريب المهني للفتيات، وتشجيعهن على الالتحاق بهذا المسار باعتباره أحد أهم سبل التمكين الاقتصادي. لافتة إلى تجربة المجلس في برنامج دعم طالبات التعليم الفني «هي تقود»، الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة بهدف تأهيل رائدات الأعمال من طالبات التعليم الفني في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت أن المجلس ينفذ العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تنمية المهارات المهنية للفتيات والسيدات وتمكينهن من الدخول إلى سوق العمل أو بدء مشروعاتهن الخاصة، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأشارت إلى أن المجلس يضم لجنة متخصصة في البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني برئاسة الدكتورة ماريان عازر، ولجنة للتعليم برئاسة الأستاذة داليا إبراهيم، بما يعزز دور المجلس في دعم مشاركة المرأة في مجالات المعرفة والتكنولوجيا ورسم السياسات التعليمية.

وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي أن الاستثمار في الشباب والفتيات يمثل ضرورة وطنية لضمان اقتصاد قوي ومستقبل أكثر استدامة وشمولًا، مشددة على حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتقديم برامج تدريبية متخصصة ودعم ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي القائم على التكنولوجيا والخدمات الرقمية.