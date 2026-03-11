قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
أخبار العالم

إغلاق منطقة البيت الأبيض بعد اختراق شاحنة للحواجز الأمنية

ترامب يطل من نافذة البيت الأبيض
ترامب يطل من نافذة البيت الأبيض
محمد على

قالت الشرطة الأمريكية ، إن شاحنة اقتحمت حاجزاً أمنياً بالقرب من البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أجبر السلطات على إغلاق المنطقة في وسط مدينة واشنطن خلال ساعة الذروة الصباحية.

وتم القبض على السائق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أعقاب الحادث الذي وقع قبل الفجر في ساحة لافاييت، شمال البيت الأبيض مباشرة.

وأعلنت الخدمة السرية، المسؤولة عن الأمن الرئاسي، في بيان لها أنها "تجري تحقيقاً بشأن سيارة مشبوهة، وقد تم احتجاز سائق السيارة ويجري استجوابه".

وتخضع واشنطن لإجراءات أمنية مشددة في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأغلقت الشرطة العديد من الشوارع الرئيسية المحيطة بالبيت الأبيض، مما منع موظفي الحكومة وعمال المدينة من الوصول إلى مكاتبهم، في حين تسبب الازدحام المروري في شلّ المنطقة.

وتواجدت عشرات من مركبات الطوارئ المزودة بأضواء وامضة في الموقع بينما كان السياح والسكان ينتظرون إعادة فتح الشوارع، ويتفقدون هواتفهم .

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

محمود حميدة

مشخصاتي كبير في دور مهم.. محمود عبد الشكور يشيد بمحمود حميدة في فرصة أخيرة

محمد صبحي

مرفوع مؤقتا من الخدمة.. مسلسل محمد صبحي يحتل المركز الأول على إكس

مسلسل ترند تحت التهديد

"تريند تحت التهديد" أول مسلسل ميكرو دراما في مصر

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

