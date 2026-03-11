إغلاق منطقة البيت الأبيض بعد اختراق شاحنة للحواجز الأمنية

قالت الشرطة الأمريكية ، إن شاحنة اقتحمت حاجزاً أمنياً بالقرب من البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مما أجبر السلطات على إغلاق المنطقة في وسط مدينة واشنطن خلال ساعة الذروة الصباحية.

وتم القبض على السائق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أعقاب الحادث الذي وقع قبل الفجر في ساحة لافاييت، شمال البيت الأبيض مباشرة.

وأعلنت الخدمة السرية، المسؤولة عن الأمن الرئاسي، في بيان لها أنها "تجري تحقيقاً بشأن سيارة مشبوهة، وقد تم احتجاز سائق السيارة ويجري استجوابه".

وتخضع واشنطن لإجراءات أمنية مشددة في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأغلقت الشرطة العديد من الشوارع الرئيسية المحيطة بالبيت الأبيض، مما منع موظفي الحكومة وعمال المدينة من الوصول إلى مكاتبهم، في حين تسبب الازدحام المروري في شلّ المنطقة.

وتواجدت عشرات من مركبات الطوارئ المزودة بأضواء وامضة في الموقع بينما كان السياح والسكان ينتظرون إعادة فتح الشوارع، ويتفقدون هواتفهم .