وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب
اتق الله يا اختاه.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية
أسبانيا تتخذ قرارا شجاعا ضد دولة الاحتلال | تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أفضل 10 أسواق أداءً في صادرات الصناعات الغذائية المصرية والتي استحوذت على نحو 39% من إجمالي صادرات القطاع خلال عام 2025، بقيمة بلغت 2.66 مليار دولار، مقابل 1.98 مليار دولار في 2024، بزيادة قدرها 678.4 مليون دولار.
 

وأوضح المجلس أن المملكة العربية السعودية جاءت في صدارة هذه الأسواق من حيث القيمة، بعدما ارتفعت الصادرات إليها من 489 مليون دولار في 2024 إلى 563 مليون دولار في 2025، بمعدل نمو 15%.
وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 438 مليون دولار في 2025 مقابل 322 مليون دولار في 2024، محققة نموًا بنسبة 36%، فيما سجلت الجزائر ارتفاعًا من 151 مليون دولار إلى 244 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 62%.
وأشار المجلس إلى أن صادرات الصناعات الغذائية إلى لبنان ارتفعت من 118 مليون دولار في 2024 إلى 201 مليون دولار في 2025، بمعدل نمو 70%، بينما حققت الصين أعلى معدل نمو بين الأسواق العشرة، بعدما قفزت الصادرات إليها من 55 مليون دولار إلى 136 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 148%.
وأضاف أن الصادرات إلى العراق ارتفعت من 184 مليون دولار إلى 236 مليون دولار، بنسبة نمو 28%، كما زادت صادرات القطاع إلى المملكة المتحدة من 86 مليون دولار إلى 137 مليون دولار، بمعدل نمو 59%.
وأوضح المجلس أن الصادرات إلى الإمارات العربية المتحدة ارتفعت من 196 مليون دولار في 2024 إلى 237 مليون دولار في 2025، بنسبة نمو 21%، كما صعدت الصادرات إلى الأردن من 249 مليون دولار إلى 287 مليون دولار، بنسبة نمو 15%.
أما السوق الألمانية، فقد سجلت بدورها نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات من 132 مليون دولار في 2024 إلى 181 مليون دولار في 2025، بنسبة نمو 37%.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه النتائج تعكس نجاح القطاع في تعميق انتشاره داخل أسواق استراتيجية ومتنوعة، إلى جانب قدرته على تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من الوجهات التصديرية الكبرى، بما يدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

