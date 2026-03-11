ارتفاع أسعار الذهب في السعودية مع صعود الأسعار عالمياً

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودي اليوم الأربعاء، 11 مارس 2026، ارتفاعًا ملحوظًا تزامناً مع صعود الذهب على المستوى العالمي.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية كالتالي:

أوقية الذهب: 19,466.51 ريال بما يعادل (5,187.61 دولار)

عيار 24: 625.86 ريال بما يعادل (166.79 دولار)

عيار 22: 573.71 ريال بما يعادل (152.89 دولار)

عيار 21: 547.63 ريال بما يعادل (145.94 دولار)

عيار 18: 469.40 ريال بما يعادل (125.09 دولار)

ويأتي هذا الارتفاع تزامناً مع ارتفاع الذهب في الأسواق العالمية، وتزامناً أيضاً مع استمرار تأثير العوامل الاقتصادية الدولية على أسعار المعادن الثمينة، ما يجعل المستثمرين والمتعاملين في السعودية أكثر حذرًا في اتخاذ قرارات الشراء والبيع.



