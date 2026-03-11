قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صواريخ ومسيرات إيرانية تخترق الأجواء الإماراتية.. ونداء هام من السلطات
وزير الصحة يوجه بخطة استثمارية طموحة لتطوير المنظومة الصحية بالعام المالي 2026/2027
التهجد كم ركعة ؟ .. وكيفية أدائها في المنزل
الحبس سنة وغرامة 200 جنيه عقوبة التعامل ببطاقتي رقم قومي
خبير عسكري: الرد الإيراني على أمريكا يستهدف الضغط الاقتصادي وأسعار الطاقة
الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل
خلي بالكوا.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب وأمطار ورياح فى هذا الموعد
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 76 ألف سلة غذائية و 18 ألف قطعة ملابس إلى غزة
غبور 7 ناقلات نفط مضيق هرمز منذ 8 مارس بينها 5 سفن مرتبطة بشحنات إيرانية
تعاون مصري ياباني لتطوير الرعاية الصحية وتحسين تجربة المرضى بالمستشفيات
الزراعة: تكثيف الجولات الميدانية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للفلاحين
الرئيس الإيراني: لا ننوي الدخول في صراع مع دول المنطقة
اقتصاد

بداية هادئة للذهب في مصر.. واستقرار محلي رغم ارتفاعه عالميًا

رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، وذلك رغم الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، وسط متابعة من المستثمرين لتحركات الأسعار وتأثير التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على سوق المعادن النفيسة.

تأتي حالة الاستقرار في السوق المحلية بالتزامن مع استمرار التذبذب في أسعار الذهب عالميًا، ما يدفع المتعاملين في سوق الصاغة إلى ترقب أي تحركات جديدة قد تنعكس على الأسعار خلال الساعات المقبلة.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8539 جنيهًا للشراء و8482 جنيهًا للبيع دون احتساب المصنعية أو الضريبة.

وسجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 7829 جنيهًا للشراء و7776 جنيهًا للبيع قبل إضافة المصنعية.

أما جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، فقد سجل نحو 7475 جنيهًا للشراء و7425 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

فيما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 6407 جنيهات للشراء و6397 جنيهًا للبيع قبل احتساب المصنعية.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4982 جنيهًا للشراء و4941 جنيهًا للبيع.

وسجل الجنيه الذهب في الأسواق المحلية نحو 59770 جنيهًا للشراء و59370 جنيهًا للبيع دون إضافة المصنعية.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 5193 دولارًا للشراء و5192.5 دولار للبيع وفق آخر التحديثات.

كما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3% ليسجل حوالي 5205.60 دولار للأونصة، بينما تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 5214.30 دولار للأونصة، في ظل متابعة المستثمرين لتطورات الأسواق العالمية.

