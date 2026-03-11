قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
بالصور

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
أسماء عبد الحفيظ

تُعد الحلويات جزءًا أساسيًا من أجواء شهر رمضان في مصر، حيث لا تخلو موائد الإفطار من أصناف شهيرة مثل الكنافة والقطايف، ورغم الشعبية الكبيرة للحلويين، يلاحظ كثيرون أن الكنافة تحظى بإقبال أكبر لدى عدد كبير من المصريين مقارنة بالقطايف، خاصة في السنوات الأخيرة.

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟ 

ويرجع هذا التفضيل إلى عدة أسباب تتعلق بالمذاق وطرق التحضير والتطور الكبير الذي شهدته الكنافة في عالم الحلويات.

تنوع كبير في طرق التحضير

من أهم الأسباب التي تجعل الكنافة أكثر انتشارًا هو تنوع أشكالها ووصفاتها، حيث لم تعد الكنافة تقتصر على الشكل التقليدي فقط.
فاليوم يمكن تحضيرها بعدة طرق مثل:

  • الكنافة بالقشطة
  • الكنافة بالمانجو
  • الكنافة بالنوتيلا
  • الكنافة بالكريمة
  • الكنافة بالمكسرات

هذا التنوع يجعلها مناسبة لمختلف الأذواق ويزيد من شعبيتها بين الكبار والصغار.

مذاق مقرمش ومحبب

يحب كثير من الناس القوام المقرمش للكنافة بعد خروجها من الفرن، خاصة عند إضافة الشربات والمكسرات، وهو ما يمنحها طعمًا غنيًا يجذب الكثيرين.

سهولة التقديم في المناسبات

تتميز الكنافة بأنها سهلة التقطيع والتقديم في صوانٍ كبيرة، لذلك تُعد خيارًا مثاليًا في العزومات والتجمعات العائلية خلال شهر رمضان.

تطور وصفات الكنافة في المحلات

شهدت الكنافة في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا في أشكالها داخل محلات الحلويات، حيث ظهرت وصفات مبتكرة مثل الكنافة بالآيس كريم أو بالكريمة والبسكويت، وهو ما زاد من انتشارها وجعلها أكثر جاذبية لدى الشباب.

القطايف تحتاج وقتًا أطول في التحضير

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟ 

رغم أن القطايف من الحلويات الرمضانية المحبوبة أيضًا، فإنها تحتاج إلى خطوات أكثر في التحضير مثل الحشو والغلق ثم القلي أو الخبز، وهو ما قد يجعل البعض يفضل الحلويات الجاهزة مثل الكنافة.

القطايف مرتبطة بأيام محددة من رمضان

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟ 

في كثير من البيوت المصرية يتم تحضير القطايف في أيام معينة فقط من الشهر، بينما يمكن تقديم الكنافة في أي وقت، ما يجعل حضورها على المائدة أكثر تكرارًا.

الكنافة رمز للحلوى الرمضانية

مع مرور الوقت أصبحت الكنافة رمزًا للحلوى الرمضانية في مصر، حيث تنتشر محلات بيعها في الشوارع قبل رمضان وتتنوع أشكالها بشكل لافت، وهو ما يعزز حضورها في ثقافة الطعام الرمضاني.

