رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الأزمة داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بعد زلزال الخسارة من فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

واوضح شوبير خلال تصريحاته: محمود الخطيب متواجد حاليًا في السعودية لأداء العمرة، وخالد مرتجي في رحلة علاج هو وابنه، بينما ياسين منصور خارج مصر.

وأكمل : الكواليس داخل النادي الأهلي بدأت بتوجيه الشكر لشخصيات كثيرة، بجانب اختفاء مناصب من النادي، مع توجيه الشكر لأصحابها، وأبرزهم منصب المدير الرياضي ولجنة التخطيط.

وأردف : مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، قدّم استقالته أكثر من مرة، لكنها قوبلت بالرفض.

وعن أزمة الماجم قال : الأهلي يبحث الآن بجدية عن مهاجم سوبر،بعد تأكد رحيل كامويش، معلومة مؤكدة بنسبة 100% على ضم مهاجم جديد دون النظر لسعره.

وأشار إلى ترقب الأهلي لموقف حمزة عبدالكريم مع برشلونة، وفي حال عدم تفعيل عقد شراءه قد يعود إلى الأهلي مجددًا وينضم للفريق الأول.

وعن موقف ييس توروب قال شوبير : رحيل توروب مرتبط بالبطولة الإفريقية وفي الوقت الحالي لا يوجد نيه لرحيله وتم طرح اسم مارسيل كولر داخل النادي الأهلي للعودة مرة أخرى، لكن الفكرة لم تلقَ استحسانًا لدى المسؤولين.

وأوضح شوبير عن الصفقات الجديدة في الاهلي مؤكدا أن الثنائي أحمد رضا وأحمد خالد كباكا سيعودان للفريق بداية الموسم.

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : أكثر من لاعب ضمن صفقات يناير سيرحل بعد نهاية الموسم وهناك رعب داخل الأهلي من عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.