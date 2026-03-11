قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل الأزمة داخل النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بعد زلزال الخسارة من فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

واوضح شوبير خلال تصريحاته: محمود الخطيب متواجد حاليًا في السعودية لأداء العمرة، وخالد مرتجي في رحلة علاج هو وابنه، بينما ياسين منصور خارج مصر.

وأكمل : الكواليس داخل النادي الأهلي بدأت بتوجيه الشكر لشخصيات كثيرة، بجانب اختفاء مناصب من النادي، مع توجيه الشكر لأصحابها، وأبرزهم منصب المدير الرياضي ولجنة التخطيط.

وأردف : مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط بالأهلي، قدّم استقالته أكثر من مرة، لكنها قوبلت بالرفض.

وعن أزمة الماجم قال : الأهلي يبحث الآن بجدية عن مهاجم سوبر،بعد تأكد رحيل كامويش، معلومة مؤكدة بنسبة 100% على ضم مهاجم جديد دون النظر لسعره.

وأشار إلى ترقب الأهلي لموقف حمزة عبدالكريم مع برشلونة، وفي حال عدم تفعيل عقد شراءه قد يعود إلى الأهلي مجددًا وينضم للفريق الأول.

وعن موقف ييس توروب قال شوبير : رحيل توروب مرتبط بالبطولة الإفريقية وفي الوقت الحالي لا يوجد نيه لرحيله وتم طرح اسم مارسيل كولر داخل النادي الأهلي للعودة مرة أخرى، لكن الفكرة لم تلقَ استحسانًا لدى المسؤولين.

وأوضح شوبير عن الصفقات الجديدة في الاهلي مؤكدا أن الثنائي أحمد رضا وأحمد خالد كباكا سيعودان للفريق بداية الموسم.

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : أكثر من لاعب ضمن صفقات يناير سيرحل بعد نهاية الموسم وهناك رعب داخل الأهلي من عدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

النادي الأهلي الأهلي أحمد شوبير طلائع الجيش الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

معاشات

تفاصيل ترتيبات موعد صرف معاشات أبريل 2026

ترشيحاتنا

توشكي

الزراعة: موسم مبشر لحصاد القمح بتوشكى وشرق العوينات

جانب من الاجتماع

وزير العمل يبحث التوسع في التدريب ونقل الخبرات للشباب مع شركات هندية

جوالات ميدانية

الزراعة: تكثيف الجولات الرقابية لضمان انتظام صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين

بالصور

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

سر قد لا يعرفه كثيرون.. لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟
لماذا يفضل المصريون الكنافة أكثر من القطايف في رمضان؟

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب

قفطان أنيق.. كندة علوش تبهر متابعيها بظهورها

كندة علوش
كندة علوش
كندة علوش

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أتمنى تقديم السيرة الذاتية للرئيس الراحل حسنى مبارك | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد