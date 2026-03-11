قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية والجهاز المصري للملكية الفكرية لدعم الابتكار

توقيع بروتوكول التعاون
توقيع بروتوكول التعاون
إبراهيم الهواري

وقع الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، بروتوكول تعاون مشترك  بهدف تشجيع الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

أهداف البروتوكول 

ويأتي توقيع هذا البروتوكول في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022–2027) التي أُطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تطوير منظومة الملكية الفكرية في مصر وتعزيز دورها كأحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور تامر سمير أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز دورها في دعم منظومة الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم جهود التنمية ، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بدمج منظومة التعليم والبحث العلمي مع القطاعات الإنتاجية والصناعية، من خلال توجيه الخطط البحثية لتكون قائمة على شراكة متكاملة تضم الجامعة والقطاع الصناعي والجهاز المصري للملكية الفكرية، بما يضمن حماية مخرجات الأبحاث وتعظيم الاستفادة منها اقتصاديًا. 

وأضاف أن الجامعة حريصة على توفير بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع والابتكار، ودعم الباحثين والطلاب في تحويل أفكارهم وأبحاثهم العلمية إلى تطبيقات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ. 

وأشار  الدكتور تامر سمير  إلى أن الموقع الجغرافي المتميز للجامعة بمدينة العبور داخل مجتمع صناعي واعد يتيح فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون مع القطاعات الإنتاجية وتحقيق نقل فعال للتكنولوجيا، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكة حقيقية ومستدامة بين الجامعة والجهاز، بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في التعاون بين الجامعات والمؤسسات الوطنية المعنية بالابتكار والملكية الفكرية، ويسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا والمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

من جانبه قال الدكتور هشام عزمي أن الجهاز المصري للملكية الفكرية يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، باعتبارها أحد أهم مصادر المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن دعم منظومة البحث العلمي وحماية مخرجاتها يمثلان ركيزة أساسية في بناء اقتصاد حديث قائم على الابتكار.

وأوضح أن أحد الأهداف المحورية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يتمثل في تعظيم المردود الاقتصادي للأصول الفكرية، من خلال تشجيع تحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية وتكنولوجية قابلة للتسويق، بما يسهم في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن ربط البحث العلمي بالصناعة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه، حيث يتيح تحويل الابتكارات والاختراعات إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، ويعزز فرص نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد أكثر اعتمادًا على الابتكار والمعرفة.

وأضاف الدكتور هشام عزمي أن التعاون مع الجامعات يسهم في تمكين الباحثين والمبتكرين من حماية ابتكاراتهم وتحويل نتائج أبحاثهم إلى تطبيقات عملية، بما يعمل على ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.

يذكر أن بروتوكول التعاون يهدف إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتشجيعهم على استكمال أبحاثهم، وتعزيز نقل التكنولوجيا بين المؤسسات العلمية والقطاع الصناعي، وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لبناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حضر توقيع بروتوكول التعاون عدد من قيادات جامعة بنها الأهلية، من بينهم الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر مستشار الجامعة للبحث العلمي والابتكار، والدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري، والدكتور محمود رفاعي مدير برامج كلية الهندسة، والدكتورة غادة المسلماني مدير برامج كلية الفنون البصرية والتصميم، والدكتورة إيمان عبدالغفار القائم بعمل مدير برامج كلية علوم الحاسب.

كما حضر من الجهاز المصري للملكية الفكرية الدكتورة منى يحيى نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز، والدكتورة مي حسن مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون العلامات، والدكتورة إيمان صالح المكلفة بتسيير أعمال الإدارة المركزية لعمليات الملكية الفكرية والمهندس شادي الوكيل المستشار القانوني للجهاز.

القليوبية جامعة بنها الأهلية بروتوكول تعاون الملكية الفكرية جامعة بنها

موجود في مطبخك.. طعام بسيط قد يحمي من الجلطات ويعزز صحة القلب
كندة علوش
وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مركز كفالة جمعية الأورمان
سر المطاعم.. مكون بسيط يضيفه الطهاة للأرز ليصبح مفلفلًا مثل المطاعم
