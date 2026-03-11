نجم الأهلي السابق: ييس توروب لا يستحق تدريب الفريق

انتقد عمرو أنور، لاعب النادي الأهلي السابق، أداء الفريق عقب خسارته الأخيرة أمام طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهر به الفريق لا يتناسب مع تاريخ الأهلي ويؤثر على حظوظه في المنافسة على البطولات.



وأوضح عمرو أنور، خلال مداخلة في برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا عبر قناة صدى البلد، أن المشكلة لا تقتصر على نتيجة المباراة فقط، بل تمتد إلى الأداء داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بشكل متواضع وافتقد اللاعبون للحماس والالتزام، وهو ما انعكس على النتيجة النهائية.



وأضاف أن كرة القدم لا تعتمد على الأسماء الكبيرة فحسب، بل تقوم بالأساس على الالتزام والانضباط داخل وخارج الملعب، لافتًا إلى أن بعض لاعبي الأهلي بدوا وكأنهم يلعبون بتعالٍ على الكرة، وهو أمر لا يتماشى مع قيم وطبيعة النادي.

كما أشار إلى أن المدير الفني ييس توروب لا يستحق تدريب الأهلي، لكنه في الوقت نفسه لا يتحمل المسؤولية كاملة، متسائلًا عن دور اللاعبين أصحاب الخبرات داخل الملعب، مؤكدًا أن الثنائي ياسر إبراهيم ومحمود تريزيجيه فقط من يقدمان الأداء بروح الأهلي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن معظم الصفقات التي انضمت للفريق مؤخرًا تسعى لتحقيق مكاسب أكثر مما تقدمه داخل الملعب، موضحًا أن هذه الصفقات لم تنشأ داخل النادي ولا تدرك قيمة القميص الأحمر ومسؤولية تمثيل الأهلي.