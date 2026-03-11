قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس السيسي في اجتماع الاتحاد الأوروبي تعكس ثقل مصر السياسي
رصد انفجار على بعد 31 ميلا بحريا شمال غرب ميناء خليفة الإماراتي
قبول استئناف البلوجر "مداهم" وتخفيف حكم حبسه إلى سنة بتهمة حيازة مخدرات
تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية
الجيش الإيراني يقصف الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية والوحدة 8200 ومبنى هيئة قيادة الغواصات
رحيل كامويش ومصير توروب وعودة كولر.. 14 تصريحا ناريا لشوبير عن أزمات الأهلي
سفيرا للمملكة.. عرض سعودي ضخم يهدد بإنهاء مسيرة محمد صلاح مع ليفربول
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تشغيل القطارات الإضافية خلال عطلة عيد الفطر تيسيراً على الركاب| جداول رسمية

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

 تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الاضافية  علاوة علي القطارات الحالية خلال عطلة عيد الفطر المبارك  وذلك وتنفيذاً لتعليمات المهندس / محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل عدد من القطارات الاضافية لخدمة الركاب خلال الفترة من 15 إلى 28 مارس 2026، وذلك على النحو التالي:

اولا : اعتبارا من يوم الاحد الموافق 15/3/2026 حتى يوم الاحد الموافق 29/3/2026  :

- تشغيل قطار 2040(تالجو) بين االقاهرة / اسوان ليقوم من القاهرة الساعة 18:30ويصل اسوان الساعة 6:30 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق 

- تشغيل قطار 1938(مكيف) بين االقاهرة / اسوان ليقوم من القاهرة الساعة 22:50ويصل اسوان الساعة 10:35 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق

- تشغيل قطار 1948(ثالثة مكيفة) بين االقاهرة / اسوان ليقوم من القاهرة الساعة 00:35ويصل اسوان الساعة 12:30 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق

ثانيا :اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 16/3/2026 

- تشغيل قطار 2041(تالجو) بين اسوان / القاهرة ليقوم من اسوان الساعة 19:20 ويصل القاهرة الساعة 07:15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق 

- تشغيل قطار 1939(مكيف) بين اسوان / القاهرة ليقوم من اسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 09:20 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق 

- تشغيل قطار 1947(ثالثة مكيفة) بين اسوان / القاهرة ليقوم من اسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 صباح اليوم التالى طبقا للجدول المرفق 

ثالثا :اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق18 / 3 / 2026 تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1950 من القاهرة إلى أسيوط، ليقوم من القاهرة الساعة 20:40 ويصل إلى أسيوط الساعة 02:30 صباح اليوم التالي، طبقاً للجدول المرفق.

رابعا :اعتبارا من يوم الاثنين 23 / 3 / 2026

- تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1941 من القاهرة إلى طنطا، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:35 ويصل طنطا الساعة 11:50. طبقاً للجدول المرفق.

- ⁠تشغيل قطار مخصوص مكيف رقم 1943 من القاهرة إلى المنصورة، حيث يقوم من القاهرة الساعة 09:20 ويصل المنصورة الساعة 11:45. طبقاً للجدول المرفق.

- ⁠تشغيل قطار مخصوص vip رقم 1945 من القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقاً للجدول المرفق.

- ⁠تشغيل قطار مخصوص vip رقم 1946 من اسيوط الى اسوان ليقوم من اسيوط الساعة 23:30 ويصل اسوان الساعة 06:25 صباح اليوم التالى طبقا  للجدول المرفق.

ويترتب على ذلك  

- إيقاف تشغيل قطار 999 مكيف سوهاج / القاهرة يوم الأربعاء 18 / 3 / 2026.

- ⁠إيقاف تشغيل قطار 992 مكيف نجع حمادي / القاهرة يوم الخميس 19 / 3 / 2026.

- ⁠إيقاف تشغيل قطار 905 مكيف القاهرة / الإسكندرية يوم الخميس 19 / 3 /2026

على ان يعودو للتشغيل طبقا لجداولهم المقررة فى اليوم التالى

خامسا: اعتبارا من يوم الخميس الموافق 26 / 3 / 2026 يتم إعادة تشغيل قطارى 2027 و 2026( تالجو) القاهرة / الاسكندرية والعكس طبقا لجداولهم المعمول بها.

عيد الفطر الهيئة القومية لسكك حديد مصر عيد الفطر المبارك القطارات

