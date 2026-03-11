إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب

اجتمع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الاستعدادات النهائية لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى الوضع الخاص بالمنتخب الإيراني، الذي تأهل للبطولة رغم الظروف الأمنية المعقدة في بلاده.

وعقب الاجتماع، قال إنفانتينو: "التقيت اليوم مع الرئيس ترامب لمراجعة سير التحضيرات للبطولة المقبلة، والحماس يتزايد مع اقتراب انطلاق كأس العالم بعد 93 يومًا فقط".

وأضاف رئيس الفيفا: "تناولنا أيضًا الوضع الراهن في إيران، وأكد الرئيس ترامب أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في كأس العالم التي ستقام على الأراضي الأمريكية".

وأشار إنفانتينو إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتوحيد الشعوب، مؤكدًا: "نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى كأس العالم لتقريب الناس حول العالم، وأتقدم بالشكر للرئيس ترامب على دعمه. هذه البطولة تؤكد مرة أخرى قدرة كرة القدم على جمع العالم".

ويظل القرار النهائي بشأن مشاركة المنتخب الإيراني مرهونًا بالتطورات الأخيرة في البلاد، بعد سلسلة من التفجيرات الأخيرة والتوترات الأمنية في المنطقة.