وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
أفضل 10 أسواق في صادرات الصناعات الغذائية المصرية
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب
اتق الله يا اختاه.. القبض على المتهم بالتحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية
أسبانيا تتخذ قرارا شجاعا ضد دولة الاحتلال | تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت تجاه خفض التصعيد بالمنطقة| وخبير: القاهرة تهيئ الظروف السياسية لمنع تفاقم الأزمات الإقليمية
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية
إجلاء 20 شخصا بينهم مصابون من السفينة التايلندية المستهدفة قرب سواحل عمان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إنفانتينو: مشاركة المنتخب الإيراني في كأس العالم 2026 محل ترحيب من ترامب

إسراء أشرف

اجتمع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الاستعدادات النهائية لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى الوضع الخاص بالمنتخب الإيراني، الذي تأهل للبطولة رغم الظروف الأمنية المعقدة في بلاده.

وعقب الاجتماع، قال إنفانتينو: "التقيت اليوم مع الرئيس ترامب لمراجعة سير التحضيرات للبطولة المقبلة، والحماس يتزايد مع اقتراب انطلاق كأس العالم بعد 93 يومًا فقط".

وأضاف رئيس الفيفا: "تناولنا أيضًا الوضع الراهن في إيران، وأكد الرئيس ترامب أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في كأس العالم التي ستقام على الأراضي الأمريكية".

وأشار إنفانتينو إلى أن البطولة تمثل فرصة مهمة لتوحيد الشعوب، مؤكدًا: "نحن بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى كأس العالم لتقريب الناس حول العالم، وأتقدم بالشكر للرئيس ترامب على دعمه. هذه البطولة تؤكد مرة أخرى قدرة كرة القدم على جمع العالم".

ويظل القرار النهائي بشأن مشاركة المنتخب الإيراني مرهونًا بالتطورات الأخيرة في البلاد، بعد سلسلة من التفجيرات الأخيرة والتوترات الأمنية في المنطقة.

