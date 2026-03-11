اليوم العربي للمتبرعين بالدم.. تعزيز التضامن الإنساني وتوفير إمدادات آمنة للمرضى

تحتفي الدول العربية في الثاني عشر من مارس من كل عام، بـ اليوم العربي للمتبرعين بالدم، وهو اليوم الذي أقرّه مجلس وزراء الصحة العرب خلال دورته العادية الثامنة والخمسين، التي عقدت في 14 مارس 2023 بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى تعزيز ثقافة التبرع الطوعي بالدم، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التبرع المنتظم باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان توفير إمدادات آمنة وكافية من الدم ومشتقاته داخل المؤسسات الصحية.

كما يجسد هذا اليوم تقديرًا للدور الإنساني النبيل الذي يقوم به المتبرعون بالدم في مختلف الدول العربية، إذ يعكس هذا العطاء قيم التضامن والتكافل الإنساني بين أبناء الأمة العربية، ويسهم في توفير إمدادات آمنة من الدم ومشتقاته لعلاج المرضى وإنقاذ حياتهم.

واتخذ مجلس وزراء الصحة العرب وانطلاقًا من إيمانه بأهمية تطوير خدمات نقل الدم في الدول العربية، قرارًا بإنشاء الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، وذلك خلال دورته العادية الرابعة عام 1979، بهدف دعم وتشجيع التبرع الطوعي بالدم، وتنظيم تبادل الدم ومشتقاته بين الدول العربية عند الحاجة.

وتعمل الهيئة على تطوير خدمات نقل الدم في الدول العربية من خلال تعزيز قدرات بنوك الدم، ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، وتطبيق أحدث المعايير الدولية في مجالات جمع الدم وفحصه ومعالجته وتخزينه وتوزيعه، بما يضمن أعلى مستويات الجودة والسلامة.

كما أقر مجلس وزراء الصحة العرب عام 2001 جائزة العرب لخدمات نقل الدم، وهي جائزة تُمنح كل عامين لشخصية أو مؤسسة بارزة في مجال نقل الدم، وذلك تشجيعًا للبحث العلمي والابتكار والتطوير في هذا المجال، وتكريمًا للكوادر العاملة في قطاع خدمات نقل الدم التي أسهمت بجهود متميزة في الارتقاء بمستوى هذه الخدمات في الوطن العربي.