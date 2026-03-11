قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سلطنة عمان تعلن إصابة خزانات الوقود في ميناء صلالة بمسيرة
رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك
انتصار السيسي تكرم مي زين الدين تقديرًا لدورها في تمكين ذوي الإعاقة ودعم الرياضة البارالمبية
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 19 مسؤولاً وكياناً إيرانياً
موعد مباراة أرسنال وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا
الشحات مبروك يعلن مفاجأة بشأن أحمد العوضي.. والأرصاد توضح حالة الجو اليوم.. أخبار التوك شو
نجل الرئيس الإيراني: المرشد الجديد "آمن وسليم"
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم

وزير الرياضة الإيراني
وزير الرياضة الإيراني
عبدالله هشام

أكد أحمد دنيا مالي وزير الشباب والرياضة الإيراني على استبعاد مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026 بسبب الأزمة الحالية.

وقال وزير الرياضة :منذ أن اغتالت هذه الحكومة الفاسدة قائدنا ولم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران.

وأوضح: فرضت علينا حربان خلال 8 أو 9 أشهر وتم قتل آلاف من شعبنا ولم يعد مؤكد لا توجد لدينا إمكانية للمشاركة بهذه الطريقة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة الإيراني عن موقف منتخب بلاده من المشاركة في المونديال بأمريكا.

ترامب يوافق على مشاركة إيران بالمونديال 

وكشف جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل جلسته مع دونالد ترامب رئيس أمريكا لمناقشة تفاصيل استضافة كأس العالم 2026 بجانب موقف إيران من البطولة.

وقال إنفانتينو في تصريحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: التقيت برئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب سيناقش حالة الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم القادمة، والحماس المتزايد، حيث أننا على استعداد للانطلاق خلال 93 يومًا فقط.

وأضاف: تحدثنا أيضا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة تأهل المنتخب الإيراني للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم 2026. خلال المناقشات، كرر الرئيس ترامب التأكيد على أن الفريق الإيراني مرحب به بالطبع للمنافسة في البطولة في الولايات المتحدة.

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلا : نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لكرة القدم لجمع الناس الآن أكثر من أي وقت مضى، وأشكر بصدق رئيس الولايات المتحدة على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم.

وزير الشباب والرياضة الإيراني بطولة كأس العالم كأس العالم 2026 وزير الرياضة منتخب إيران

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

توروب

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

صاروخ إيراني

فجر ليلة 21 رمضان .. إيران توجّه موجة من الصواريخ تجاه إسرائيل وخسائر فادحة في تل أبيب

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

صور من الحادث

نجاة النائب أحمد الجرواني ومدير مكتبه من حادث بطريق «القاهرة – قويسنا» | صور

تخرج دفعة جديدة من معهد ديديموس بالمحرق

تخريج دفعة جديدة من معهد ديديموس للمرتلين بدير المحرق | صور

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في المائدة الوزارية المستديرة التي عقدت تحت عنوان "ضمان وتعزيز سبل لجوء جميع النساء والفتيات إلى القضاء".

رئيسة القومي للمرأة من نيويورك د: مصر تولي أهمية كبيرة لضمان وصول النساء والفتيات إلى العدالة

رفع المخلفات

التنمية المحلية والبيئة: رفع 410 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة

بالصور

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام
لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

