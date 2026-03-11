قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قرار روسي عاجل بشأن محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران

روسيا
روسيا
محمود نوفل

أعلنت مؤسسة الطاقة النووية الروسية إجلاء 150 من موظفي شركة روس آتوم الروسية من محطة بوشهر للطاقة النووية.

وذكرت روس أتوم الروسية في بيان لها أن نحو 450 موظفا روسيا ما يزالون في محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية.

وفي وقت لاحق؛ قال رئيس شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية ، وفقًا لوكالة أنباء ريا نوفوستي، إن محطة بوشهر النووية في إيران مهددة نتيجة لتصاعد الصراع.

ونُقل عن أليكسي ليخاتشيف رئيس روساتوم قوله: "هناك تهديد مؤكد للمحطة".

وأضاف: "يمكن سماع دوي انفجارات على بُعد كيلومترات قليلة"، مؤكدًا أن المحطة نفسها ليست مستهدفة.

كانت روساتوم قد أعلنت أنها أجلت نحو 100 شخص من إيران، بمن فيهم أبناء الموظفين وموظفون غير أساسيين، لكن بعض العاملين بقوا في المحطة التي بنتها روسيا في مدينة بوشهر الساحلية الإيرانية.

وذكر ليخاتشيف، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء إنترفاكس، أن المرحلة التالية من عمليات الإجلاء، التي تشمل ما بين 150 و200 شخص من المحطة، ستتم عندما يسمح الوضع بذلك

