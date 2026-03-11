مجدي عبدالغفار: مشاهد القيامة في القرآن تحذر من اتباع الضلال

أكد الدكتور مجدي عبدالغفار، أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر، أن قضية الرزق من الحقائق التي حسمها القرآن الكريم بوضوح، إذ يقرر أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق الحقيقي لعباده، مستشهدًا بقوله تعالى: «قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله»، وهو ما يعزز يقين الإنسان بضرورة التعلق بالله والثقة في قدرته ورحمته.

وقال مجدي عبد الغفار، خلال تقديمه برنامج “نورانيات قرآنية”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن القرآن الكريم يرسخ منهجًا راقيًا في الحوار مع المخالفين، يقوم على الحكمة والهدوء واحترام الطرف الآخر، بعيدًا عن أساليب الاتهام أو الإقصاء. وأشار إلى أن قوله تعالى: «وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» يعكس أسلوبًا بليغًا في عرض الرأي والدعوة إلى التفكير دون توجيه اتهام مباشر.

وأضاف أن هذا النهج القرآني يجسد أعلى درجات الأدب في إدارة الخلاف، مستدلًا بقوله تعالى: «قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون»، مبينًا أن الخطاب هنا يبتعد عن لغة الاتهام، ويقدم نموذجًا للحوار الهادئ الذي يدعو الإنسان إلى مراجعة نفسه والتفكر في مواقفه.

كما لفت إلى أن القرآن الكريم يعرض صورًا من مشاهد يوم القيامة، تكشف ما يحدث بين الظالمين من تبادل للاتهامات وإلقاء اللوم بعضهم على بعض، مؤكدًا أن هذه المشاهد تحمل رسالة تحذيرية للإنسان حتى لا ينساق وراء الضلال أو يقلد الآخرين في الخطأ، لأن كل إنسان سيتحمل مسؤولية أفعاله يوم الحساب.