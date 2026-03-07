أستاذ بكلية أصول الدين: القرآن الكريم نص بوضوح على وجوب الحجاب لكل المؤمنات

أكد الدكتور مجدي عبد الغفار، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بما أمر الله به في القرآن الكريم.

وأوضح عبد الغفار خلال تقديمه برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة «صدى البلد» أن القرآن الكريم نص بوضوح على وجوب الحجاب لكل المؤمنات، حيث قال تعالى: "وَلْيَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ" مؤكداً أن الحجاب ليس مجرد تقليد أو عادة، بل هو فرض ديني يعكس طاعة الله وحفظ الفروج والعفة.

وبيّن عبد الغفار أن الحجاب يغطي الصدر والبدن، وأنه على المرأة المسلمة مراعاة ما أمر الله به من ستر جسدها، مؤكداً أن الالتزام بهذا الفرض جزء من التقوى والتمسك بتعاليم الدين الإسلامي.