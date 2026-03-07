قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالتها تحسنت.. زوج مي عز الدين يعلن خروجها من المستشفى
دين على المزاج .. علي جمعة يرد على مرددي شائعة الفجر الكذاب
10 جنيهات .. ارتفاع جديد فى سعر الذهب عيار 21 اليوم 7-3-2026
السعودية: صاروخ باليستي إيراني يصيب منطقة غير مأهولة
من إيقاف لصدمة داخل جدران الاتحاد السكندري بعد قرار الفيفا .. ما القصة؟
محمد فريد: معدل الادخار الحالي 10% فقط ويجب سد الفجوة عبر الاستثمار الأجنبي
اللي هلاقيه فاطر هشلفط وشه .. القبض على حودة كرامة لتحريضه على العنف والبلطجة
أحب أكون أم.. رحمة أحمد: أستمتع بالحياة وتجاوز أي شيء يضايقني
بقوة 760 حصانًا.. مواصفات GMC سييرا الكهربائية وهذا سعرها عالميًا
جدول الليالي الوترية في رمضان 2026 وموعد ليلة القدر في مصر
بعد إيران.. ترامب يلوح بتغييرات كبيرة في كوبا.. ويؤكد: شكلها يقترب من النهاية
رفضت الضرة.. زوج يشغل النار في زوجتة بالاسماعيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إسلام عفيفي: عشت الموت المحقق وربنا أنقذني.. وفي سجن طرة حسيت بالقهر

إسلام عفيفي
إسلام عفيفي
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، علاقتى مع ربنا قائمة على الجبر طول الوقت، وتابع: «كان بيحطنى في اختبارات صعبة، لكن فى الوقت المناسب تمتد يد الله لتنتشلني من اللى أنا فيه تقريبا طول حياتي».

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره فى برنامج كلم ربنا الذي يقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بمؤسسة أخبار اليوم عبر الراديو 9090، أن يد الله موجودة طول الوقت وبدون ترتيب،أما تسيب مكان شغلك بعد التخرج وتكون فيه شاطر جدا، وفجأة تضطر وتجبر انك تمشي فتتفتح أبواب أكبر، ماديا وادبيا ومعنويا، وكلما ضاقت كانت يد الله حاضرة».

وأشار إلى أنه «ليا حديث كل ليلة مع ربنا يغلب عليه الحمد والرضا مش السؤال، والحمد فريضة بحاول احافظ عليها عشان أكون راضي عن اللى لنا فيه، لانى الوحيد اللى عارف فواتيره».

ولفت إلى أزمته الصحية، قائلا: «أزمتى في المرض، حصلى غيبوبة سكر ودخلت المستشفي  متشال، المشرف في المستشفى دى كان فى التجمع بيكلم الفريق بتاعه قالوله: واحد من عشرة فى الميه ويحصله تلوث كامل في الدم يعنى وفاة، سأل عن العمر ولما قالوله، قال لا ده ممكن نسترده و نلحقه، وجه من التجمع واشتغل، ورجعت للحياة بعد غيبوبة صعبة».

الصحة أفضل نعمة

وأوضح «عفيفي»، أن الصحة أفضل نعمة، وأن تكون معاف فى بدنك هى تلت النعم الكاملة فى الصحة، مضيفا: «وزنى نزل 22 كيلو، والمحنة كانت صعبة لكن قربتنى من ربنا، لأن يد الله حضرت فخرجت من الغيبوبة وامشي على رجليا، ودكتور يقتنع انه يجي يتابعنى فهو من الله، قعدت 9 أيام كاملة بين يديه، أنك تدرك احتياجك لاسترداد سلامك النفسي، وتستشعر ضعفك الإنساني،  ودعيته يا رب لا تحرمنى طاعة بمعصية ولا تحرمنى قربك».

أزمة السجن

وعن أزمة السجن، قال: «كانت قضية مع الإخوان، منعت فيها من السفر، لما كنت رئيس تحرير الدستور بسبب الكتابات ومانشتات الجريدة، لأننا كنا من الأوائل اللى وخدين خط عنيف ضدهم، وفجأة اترتفعت قضية بتهمة اهانة مرسي واتحكم عليا بالسجن بدون تحقيق، وروحت سجن طرة لاقيته بشع، وانا اصلا عمرى ما دخلت قسم، اروح سجن!!».

وأوضح أنه دار حوار بينه وبين نائب مأمور السجن وقتها: «قالى طبعا انت ماكنتش متخيل إن ده شكل السجن من جوة، قلتله: اه، قالى: مصدوم، فقولتله: آه، لا القهر صعب، لان الجدران عالية فتحس انك ضيئل وتدخل زنزانة فى اخر السجن على الأرض»، مشيرا إلى أنه من فضل لم يستمر إلا ساعات، ووقتها شعر بارتفاع السكر ومش قادر ياخد نفسه، ولما طلب مساعدة قاسوا الضغط وسابوه ومشيوا، وبعدين خدت المصحف فى حضنى واحتسبت سجنى عند الله ودعيته «رب إنى مغلوب فانتصر»، ونمت، صحونى عايزينك برة، وخرجت مع قوة إلى قسم الدقي بالليل وتم الإفراج عنى.

أكبر لحظة فرج

وقال إن أكبر لحظة فرج في حياتي هي تكليفي بمنصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللى دخلتها وماكنش عندى معلومة كنت بطمح انى اكون رئيس تحرير».

وأضاف: «كنا ليلة 27 رمضان الامام طول فى الدعاء ، وبعد الصلاة روحت نمت قبل الفجر، وقبل النوم كلمت ربنا يا رب انت شايلى حاجة كويسة، ومش عايز تجبهالى فى رمضان عشان أحسن عبادتك، وبعد 24 ساعة صحيت غلى سيل تليفونات رديت، قالولى الف مبروك بقيت رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، الحقيقي انا فرحتى مش بالمنصب، لكن فرحت بجبر ربنا ليا، وفرحة الناس وزملائي بيا».

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

مقترح برلماني لإنشاء نادي الذكاء الاصطناعي لدعم المواهب الشابة

من يحق لهم الحصول على دعم تكافل؟.. 5 فئات يحددها قانون الضمان الاجتماعي

طلب إحاطة في البرلمان بشأن تأخر صرف مستحقات مزارعي قصب السكر

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

