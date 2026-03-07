صدمة في الزمالك بسبب نجم الفريق .. اعرف الحكاية

حصل محمد شحاتة، لاعب نادي الزمالك، على طرد مباشر في مباراة الاتحاد السكندري، بعد تدخل عنيف ضد خالد عبدالفتاح لاعب الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع بينهما أمس من منافسات الدوري المصري .

ايقاف مباراتين



ويفقد الزمالك خدمات محمد شحاته خلال المباراتين المقبلتين أمام إنبي وأول مباراة في المرحلة الثانية من بطولة الدوري حيث بعد طرده في مباراة الاتحاد السكندري..

ستعد فريق الزمالك لمباراته القادمة في الدوري المصري بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري.









ويواجه الزمالك نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.





وحقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.

