عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

تشهد إجازة عيد الفطر 2026 هذا العام حدثًا استثنائيًا ينتظره الكثير من المواطنين، حيث يتزامن عيد الأم 2026 مع عطلة عيد الفطر المبارك، وهو ما يجعل هذه الفترة واحدة من أطول الإجازات التي سيحصل عليها العاملون في الدولة والطلاب.

وخلال الأيام الحالية تصدرت مواعيد إجازة عيد الفطر 2026 وموعد عيد الأم 2026 محركات البحث، خاصة مع اهتمام المواطنين بمعرفة جدول الإجازات الرسمية المقرر تطبيقها على العاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى طلاب المدارس والمعاهد والجامعات.



موعد عيد الأم 2026 في مصر

من المقرر أن يوافق عيد الأم 2026 يوم 21 مارس الجاري، وهو الموعد السنوي الثابت للاحتفال بهذه المناسبة التي تعد من أجمل المناسبات الاجتماعية التي ينتظرها الكثيرون لتقديم الهدايا والتعبير عن الامتنان للأمهات.

ويأتي عيد الأم هذا العام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك مباشرة، في توقيت مميز يجمع بين أجواء العيدين معًا، حيث يتزامن الاحتفال بالأمهات مع إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام 29 يومًا، ليكون آخر أيام رمضان يوم الخميس 19 مارس 2026.

ووفقًا لهذه الحسابات، فمن المرجح أن يكون أول أيام عيد الفطر 2026 يوم الجمعة 20 مارس، إلا أن الموعد النهائي يتم تحديده رسميًا بعد استطلاع هلال شهر شوال من قبل دار الإفتاء المصرية مساء يوم 29 من شهر رمضان.

وتعتمد مصر في تحديد بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية على الرؤية الشرعية للهلال إلى جانب الحسابات الفلكية التي يقدمها المعهد القومي للبحوث الفلكية.



إجازة عيد الفطر 2026

تشير التوقعات إلى أن إجازة عيد الفطر 2026 قد تمتد لعدة أيام متتالية، حيث من المنتظر أن تبدأ الإجازة من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس.

وبذلك تأتي أيام الإجازة المتوقعة على النحو التالي:

الجمعة 20 مارس 2026 (أول أيام عيد الفطر فلكيًا)

السبت 21 مارس 2026 (عيد الأم)

الأحد 22 مارس 2026

ويجعل هذا التزامن بين عيد الفطر وعيد الأم الإجازة هذا العام فرصة مميزة لقضاء وقت أطول مع العائلة.

تزامن عيد الأم مع عيد الفطر

يعد تزامن عيد الأم 2026 مع إجازة عيد الفطر من الأحداث النادرة نسبيًا، حيث يجتمع احتفالان مهمان في توقيت واحد، وهو ما يضيف طابعًا خاصًا على أجواء العيد هذا العام.

وتعتبر هذه المناسبة فرصة للكثير من الأسر للاحتفال بالأمهات وسط أجواء العيد، وتبادل التهاني والهدايا خلال أيام الإجازة.



كما ينتظر العاملون في مختلف القطاعات هذه الإجازات الرسمية لقضاء وقت ممتع مع الأسرة، خاصة بعد انتهاء شهر رمضان وما يصاحبه من انشغالات يومية.

انتظار الإعلان الرسمي

ورغم التوقعات الفلكية بشأن موعد عيد الفطر، فإن الإعلان الرسمي عن بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يتم بعد استطلاع هلال شهر شوال من قبل دار الإفتاء المصرية مساء يوم 29 رمضان.

وبعد إعلان نتيجة الرؤية الشرعية، تصدر الحكومة قرارها الرسمي بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر للعاملين في القطاع الحكومي والقطاعين العام وقطاع الأعمال.