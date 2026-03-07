قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف
مصر تبحث سبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير العمل الإحصائى.. تفاصيل
حيوانات لأ.. صراخ ورعب رحمة محسن في رامز ليفل الوحش| شاهد
بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان
موعد صرف مرتبات مارس 2026 مبكرًا قبل عيد الفطر في مصر
تقرير: قطر تمنح الدبلوماسيين الإيرانيين مهلة أسبوع لمغادرة الدوحة
مطالب برلمانية برفع المعاشات لمواجهة الضغوط المعيشية
لضرب إيران.. قاذفات أمريكية تهبط في قاعدة بريطانية
الرئيس السيسي لنظيره القبرصى: نتضامن مع الدول العربية ونرفض الاعتداءات عليها
كم مرة حج الرسول؟.. إمام السيدة زينب يجيب
الإسكان الإجتماعي: 101 مليار جنيه لتمويل وحدات محدودي الدخل
محمود الخطيب يتبرع بـ تيشرت منتخب مصر لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

باسنتي ناجي

دشن الأهلي مؤسسة القلعة الحمراء للتنمية المجتمعية، كما تبرع الكابتن محمود الخطيب بـ تيشرت منتخب مصر"

وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"امبارح الأهلي دشن مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، وكابتن محمود الخطيب اتبرع بـ تيشرت منتخب مصر اتباع بمليون جنيه واشتراه محمد الجارحي والتبرع ده بيدخل المؤسسة.".

وشهد حفل النادي الأهلي لإطلاق مؤسسته للتنمية المجتمعية حضورا لافتا من نجوم الكرة الكبار خاصة حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

كما شهد الحضور تواجد علي أبو جريشة نجم وأسطورة الإسماعيلي السابق بجانب مجلس إدارة الأهلي .

ويعلن الأهلي عن الانطلاق الرسمية لمؤسسة التنمية المجتمعية في حفل كبير حاليا.

كابتن محمود الخطيب الاهلي الزمالك

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

وزير الأوقاف يشارك في ختام مسابقة «أصوات من السماء»

وزير الأوقاف يشارك في ختام مسابقة أصوات من السماء وحضور أطول مائدة إفطار ..صور

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة .. رددها الآن تحفظك من كل مكروه وتفتح لك أبواب الخيرات

سؤال الطفلة زينة

لماذا سُميت الكعبة بالبيت العتيق؟.. إمام السيدة زينب يجيب

هل يسبب تناول التمر على الإفطار انخفاض سكر الدم؟.. دراسة تجيب

بحضور وزير الأوقاف.. القوات البحرية تنظم ندوة دينية بمناسبة شهر رمضان

طريقة عمل ورقة اللحمة في الفرن.. وصفة سهلة وسريعة

الموت علينا حق.. نهال طايل تنهار من البكاء على الهواء

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

