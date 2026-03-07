محمود الخطيب يتبرع بـ تيشرت منتخب مصر لتدشين مؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية.. صور

دشن الأهلي مؤسسة القلعة الحمراء للتنمية المجتمعية، كما تبرع الكابتن محمود الخطيب بـ تيشرت منتخب مصر"
الاهلي
وكتب الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"امبارح الأهلي دشن مؤسسة النادي الأهلي للتنمية المجتمعية، وكابتن محمود الخطيب اتبرع بـ تيشرت منتخب مصر اتباع بمليون جنيه واشتراه محمد الجارحي والتبرع ده بيدخل المؤسسة.".
وشهد حفل النادي الأهلي لإطلاق مؤسسته للتنمية المجتمعية حضورا لافتا من نجوم الكرة الكبار خاصة حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.
كما شهد الحضور تواجد علي أبو جريشة نجم وأسطورة الإسماعيلي السابق بجانب مجلس إدارة الأهلي .
ويعلن الأهلي عن الانطلاق الرسمية لمؤسسة التنمية المجتمعية في حفل كبير حاليا.