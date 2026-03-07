سعر العملات الأجنبية مساء اليوم 7-3-2026

استقرت اسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 7-3-2026 وذلك على مستوي السوق الرسمية.

العملات الأجنبية ثابتة

وأبقت أسعار العملات الأجنبية على قيمتها دون تغيير لليوم الثالث على التوالي منذ آخر تداول تم اجراؤه مساء الخميس الماضي على مستوي الجهاز المصرفي.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.08 جنيه للشراء و 50.22 جنيه للبيع.

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 58.13 جنيه للشراء .

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 66.84 جنيه للشراء و 67.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه نحو 36.7 جنيه للشراء و 36.82 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي مقابل الجنيه نحو 7.78 جنيه للشراء و 7.8 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي نحو 5.18 جنيه للشراء و 5.19 جنيه للبيع.

الكرون السويدي

سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 5.42 جنيه للشراء و 5.45 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 64.14 جنيه للشراء و 64.35 جنيه للبيع.

الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 31.83 جنيه للشراء و 31.92 جنيه للبيع.

الدولار الإسترالي

بلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 35.28 جنيه للشراء و 35.39 جنيه للبيع.

اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 7.26 جنيه للشراء و 7.28 جنيه للبيع.