قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يعلن ضرب مصفاة حيفا بصواريخ خيبر شكن
علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع 3 عسكريين لبنانيين خلال قصف إسرائيلي واشتباكات غقرب الحدود السورية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الجيش اللبناني، السبت، مقتل ثلاثة من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي رافق عملية إنزال جوي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية-السورية في منطقة البقاع الشرقي.

وأوضح الجيش في بيان أن طائرات مروحية إسرائيلية حلقت فوق منطقة الخريبة قرب بعلبك، حيث رُصدت أربع مروحيات معادية، قامت اثنتان منها بإنزال قوة عسكرية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي كثيف استهدف القرى المجاورة.

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية اللبنانية اتخذت إجراءات استنفار فورية، ونفذت تدابير دفاعية شملت إطلاق قنابل مضيئة لكشف موقع الإنزال، في وقت اختفت فيه القوة الإسرائيلية عن الأنظار بعد تنفيذ العملية.

وأضاف الجيش أن عملية الإنزال ترافقت مع عمليات قصف وتمشيط مكثفة، أعقبها انتقال القوة الإسرائيلية من موقع الإنزال نحو منطقة النبي شيت في البقاع، حيث اندلعت اشتباكات مع عدد من أبناء المنطقة، واستمرت المواجهات حتى نحو الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.

وأكد البيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين اللبنانيين، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات العملية وتحديد تفاصيلها.

وذكرت وسائل إعلام أن قوات إسرائيلية خاصة نفذت عملية عسكرية في شرق لبنان تخللتها سلسلة غارات جوية على بلدة تعد من أبرز معاقل حزب الله، ما أدى إلى سقوط 41 قتيلاً، دون أن تنجح في تحقيق هدفها المعلن.

وقال الجيش الإسرائيلي لاحقاً إن قوات خاصة نفذت العملية بحثاً عن أدلة تتعلق بالملاح الجوي الإسرائيلي المفقود رون أراد، مؤكداً أن المهمة انتهت دون العثور على أي دلائل تقود إليه، كما لم تسجل إصابات في صفوف القوات المشاركة.

يذكر أن أراد فقد عام 1986 بعد إسقاط طائرته فوق الأراضي اللبنانية، ومنذ ذلك الحين بقي مصيره مجهولاً رغم اعتقاد واسع بأنه توفي، في حين لم يعثر على رفاته حتى الآن.

الجيش اللبناني قصف إسرائيلي قوات خاصة إسرائيلية الحدود اللبنانية السورية منطقة البقاع الشرقي حزب الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

علب كعك عيد الفطر 2026

تبدأ من 150 جنيهًا.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2026

مباراة الأهلي والمقاولون العرب

تغييرات بالجملة وبن رمضان بديلا.. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

زكاة عيد الفطر 2026

تجوز نقداً.. كم تبلغ زكاة الفطر عن الشخص الواحد؟..الإفتاء تجيب

بالصور

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد