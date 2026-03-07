مصرع 3 عسكريين لبنانيين خلال قصف إسرائيلي واشتباكات غقرب الحدود السورية

أعلن الجيش اللبناني، السبت، مقتل ثلاثة من عناصره نتيجة قصف إسرائيلي رافق عملية إنزال جوي نفذتها قوات خاصة إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية-السورية في منطقة البقاع الشرقي.

وأوضح الجيش في بيان أن طائرات مروحية إسرائيلية حلقت فوق منطقة الخريبة قرب بعلبك، حيث رُصدت أربع مروحيات معادية، قامت اثنتان منها بإنزال قوة عسكرية في محيط المنطقة، بالتزامن مع قصف جوي كثيف استهدف القرى المجاورة.

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية اللبنانية اتخذت إجراءات استنفار فورية، ونفذت تدابير دفاعية شملت إطلاق قنابل مضيئة لكشف موقع الإنزال، في وقت اختفت فيه القوة الإسرائيلية عن الأنظار بعد تنفيذ العملية.

وأضاف الجيش أن عملية الإنزال ترافقت مع عمليات قصف وتمشيط مكثفة، أعقبها انتقال القوة الإسرائيلية من موقع الإنزال نحو منطقة النبي شيت في البقاع، حيث اندلعت اشتباكات مع عدد من أبناء المنطقة، واستمرت المواجهات حتى نحو الساعة الثالثة فجراً بالتوقيت المحلي.

وأكد البيان أن القصف الإسرائيلي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين اللبنانيين، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات العملية وتحديد تفاصيلها.

وذكرت وسائل إعلام أن قوات إسرائيلية خاصة نفذت عملية عسكرية في شرق لبنان تخللتها سلسلة غارات جوية على بلدة تعد من أبرز معاقل حزب الله، ما أدى إلى سقوط 41 قتيلاً، دون أن تنجح في تحقيق هدفها المعلن.

وقال الجيش الإسرائيلي لاحقاً إن قوات خاصة نفذت العملية بحثاً عن أدلة تتعلق بالملاح الجوي الإسرائيلي المفقود رون أراد، مؤكداً أن المهمة انتهت دون العثور على أي دلائل تقود إليه، كما لم تسجل إصابات في صفوف القوات المشاركة.

يذكر أن أراد فقد عام 1986 بعد إسقاط طائرته فوق الأراضي اللبنانية، ومنذ ذلك الحين بقي مصيره مجهولاً رغم اعتقاد واسع بأنه توفي، في حين لم يعثر على رفاته حتى الآن.