علي جمعة: لغة الأرقام لا تكذب واحتمال وجود الكون "صدفة" يساوي صفراً
سباق الأمتار الأخيرة.. 7 أندية تطارد آخر بطاقتين لمجموعة التتويج بالدوري المصري
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون

الرئيس الإسرائيلي
فرناس حفظي

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه سينظر بجدية في مسألة “العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، مؤكدا أن أي قرار في هذا الشأن، يجب أن يتم وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأوضح هرتسوج، في تصريحات لقناة “فوكس نيوز”، أنه سيبحث الأمر؛ بعد الاطلاع على الآراء القانونية المختصة، مشددا على أن "جميع الخيارات مطروحة"، لكن اتخاذ أي خطوة يتطلب الالتزام بالقانون الإسرائيلي والإجراءات القانونية ذات الصلة.

وفي وقت سابق، علق مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها.

وفي رده؛ أكد مكتب هرتسوج أن طلب العفو "قيد المراجعة"، مشدداً على أن الرئيس سينظر فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ودون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية.

وكان ترامب قد صرح خلال فعالية في البيت الأبيض، بأن نتنياهو "أبلى بلاء عظيماً في زمن الحرب"، معتبراً أنه يستحق العفو.

وأضاف أن الرئيس الإسرائيلي "يجب أن يخجل من نفسه"؛ لعدم منحه هذا العفو حتى الآن.

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

القوباء

القوباء والتهابات الفم واليدين | طرق العلاج .. ومحاذير من هذه المستحضرات

رقاق

هنفطر ايه النهاردة .. طاجن عكاوى ورقائق باللحمة المفرومة ومهلبية بطاطا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة ومشروبات تمنع امتصاص الحديد وتزيد الإصابة بالأنيميا.. طبيب ينصح بتناول نصف معلقة زيت زيتون في رمضان

مسلسل المتر سمير الحلقة 3 .. ناهد السباعى تنتصر على كريم محمود عبد العزيز فى قضية الطلاق

كريم محمود عبد العزيز
هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

