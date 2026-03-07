رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، إنه سينظر بجدية في مسألة “العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”، مؤكدا أن أي قرار في هذا الشأن، يجب أن يتم وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وأوضح هرتسوج، في تصريحات لقناة “فوكس نيوز”، أنه سيبحث الأمر؛ بعد الاطلاع على الآراء القانونية المختصة، مشددا على أن "جميع الخيارات مطروحة"، لكن اتخاذ أي خطوة يتطلب الالتزام بالقانون الإسرائيلي والإجراءات القانونية ذات الصلة.

وفي وقت سابق، علق مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها.

وفي رده؛ أكد مكتب هرتسوج أن طلب العفو "قيد المراجعة"، مشدداً على أن الرئيس سينظر فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ودون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية.

وكان ترامب قد صرح خلال فعالية في البيت الأبيض، بأن نتنياهو "أبلى بلاء عظيماً في زمن الحرب"، معتبراً أنه يستحق العفو.

وأضاف أن الرئيس الإسرائيلي "يجب أن يخجل من نفسه"؛ لعدم منحه هذا العفو حتى الآن.