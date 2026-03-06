السفير عاطف سالم: خلفية نتنياهو العائلية والفكرية شكلت توجهه السياسي في إسرائيل

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء إلى الحكم بأفكار محددة متأثرًا بخلفيته العائلية والفكرية.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن والد نتنياهو، يدعى بن تسيون ميليكوفيسكي، وأضاف اسم "نتنياهو" بعد دخول إسرائيل في 1914 تقريبا، كان صهيونيًا يمينيًا متشددًا، وأن نتنياهو يُعد أول رئيس وزراء إسرائيلي وُلد في إسرائيل، مشيرا إلى أن والده كان يطرح رؤية تعتبر إسرائيل "دولة غربية في الشرق"، وترى نفسها جزءًا من الغرب، وأن الأدبيات الإسرائيلية كرّست هذا التوجه نحو الغرب.

كما لفت إلى أن جد نتنياهو كان حاخامًا معروفًا، وأن والده كان مقربًا من فلاديمير جابوتنسكي، الذي يُعد من أبرز منظري التيار الصهيوني التصحيحي، ويحظى بمكانة كبيرة في إسرائيل، حيث أُطلق اسمه على عشرات الشوارع في مدن مختلفة، ما يعكس تأثيره العميق في الفكر السياسي الإسرائيلي.