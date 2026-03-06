قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم فهمي : لم أتعرض للتحرش أبداً أثناء عملي مع طبيب أسنان
بيزيرا وشيكو بانزا يقودان الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري
أفشة ومابولولو يقودان الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك بالدوري
السما مليانة صواريخ .. موقف مفاجئ لـ أنغام في حفلها الجديد
سريلانكا تستلم سفينة إيرانية وتنقل 204 من بحارتها
استمرار الغضب الملحمي .. البيت الأبيض: نحتاج 6 أسابيع لتحقيق أهداف الحرب ضد إيران
لقطات من وصول حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي إلى برشلونة.. شاهد
التوفيق للطاعة.. خالد الجندي يوضح دليل محبة الله للعبد
الزمالك يصل استاد القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري
إعادة على منصب نقيب المهندسين بين ضاحي وعبد الغني.. والكفراوي يحسم القاهرة
تصعيد عسكري في شرق المتوسط .. مروحيات بريطانية مضادة للطائرات المسيرة تصل قبرص
رسميًا.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 وأول أيامه
توك شو

السفير عاطف سالم: خلفية نتنياهو العائلية والفكرية شكلت توجهه السياسي في إسرائيل

قال السفير عاطف سالم سيد الأهل، السفير المصري الأسبق لدى إسرائيل، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاء إلى الحكم بأفكار محددة متأثرًا بخلفيته العائلية والفكرية.

وأضاف خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر في برنامج "الجلسة سرية"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن والد نتنياهو، يدعى بن تسيون ميليكوفيسكي، وأضاف اسم "نتنياهو" بعد دخول إسرائيل في 1914 تقريبا، كان صهيونيًا يمينيًا متشددًا، وأن نتنياهو يُعد أول رئيس وزراء إسرائيلي وُلد في إسرائيل، مشيرا إلى أن والده كان يطرح رؤية تعتبر إسرائيل "دولة غربية في الشرق"، وترى نفسها جزءًا من الغرب، وأن الأدبيات الإسرائيلية كرّست هذا التوجه نحو الغرب.

كما لفت إلى أن جد نتنياهو كان حاخامًا معروفًا، وأن والده كان مقربًا من فلاديمير جابوتنسكي، الذي يُعد من أبرز منظري التيار الصهيوني التصحيحي، ويحظى بمكانة كبيرة في إسرائيل، حيث أُطلق اسمه على عشرات الشوارع في مدن مختلفة، ما يعكس تأثيره العميق في الفكر السياسي الإسرائيلي.

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

أسعار الذهب الآن في مصر

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

عودة الفتي المدلل تنقذ توروب قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

روحانيات رمضان تلتقي بالفن والإبداع في فعاليات معرض فيصل للكتاب

رئيس حي جنوب الغردقة يوجه بمعاينات فورية لشكاوى المواطنين واتخاذ اللازم

مليون 626 ألف منياوي يستفدون من المنحة التموينية بإجمالي 285 مليون جنيه

عصير الليمون في رمضان- ماذا يحدث للكوليسترول عند كسر الصيام به؟

فوائد عصير الليمون في خفض الكوليسترول
ماذا قالت عبير فؤاد عن الخسوف والكسوف واقتران زحل ونبتون .. توقعات صادمة لهذه الدول

التمر باللبن في رمضان .. فئات ممنوعة من تناوله

لا تتجاهلها.. علامات صامتة تكشف ارتفاع هرمون الكورتيزول في الجسم

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

