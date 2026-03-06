ميمي جمال: هنا الزاهد أشطر من أسماء جلال .. هما الاتنين شاطرين

كشفت الفنانة ميمي جمال، عن الفنانة الأفضل من وجهة نظرها بين الفنانة هنا الزاهد وأسماء جلال، مشيرة إلى أن كل ممثلة لها جمالها وقدرتها الخاصة على إيصال الشخصية للجمهور، قائلة :"هما الاثنين شاطرين، وكل واحدة لها طابعها الخاص، وأنا بحب أديها تقدير على مجهودها وأعمالها الحالية".

وأضافت ميمى جمال خلال لقاءها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، : "اشتغلت "ريستارت" مع هنا الزاهد، وكنت مع ماجد الكدواني، وأسماء جلال في فيلم "فيها إيه يعني"، موضحة أنهما من الأفلام الجيدة، منوهة بأن هذه الروح الخاصة في كل عمل فني تجعل الاختيار صعبًا أحيانًا.

وتابعت: "ده هخليني أختار ما بين بنتين بحبهم، هما الاثنين حلوين وجمالهم مختلف، بس هنا الزاهد أشطر"، قائلة: "كل ممثلة عندها أسلوبها الخاص في الأداء، والجميل في الفن أن لكل عمل طعمه وروحه، والجمهور يقدر يلمس ده في كل مشهد".