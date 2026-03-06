ميمي جمال ضيفة حبر سري .. اليوم

تحل الفنانة ميمي جمال ضيفة علي برنامج حبر سري، المذاع علي قناة القاهرة والناس، اليوم.

وتتحدث الفنانة ميمي جمال خلال الحلقة عن الازمة التي ضربت مسلسل مناعة، والتي تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني.



قصة مسلسل مناعة



دارت الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلال الشخصية التي تلعبها هند صبري، تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يُقتل في تجارة الممنوعات، إلى سيدة قوية تواجه الصعاب؛ لحماية أسرتها، وتغوص في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة



المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامي، عماد صفوت، هدى الإتربي، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استدويوز.