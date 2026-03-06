وننسى اللي كان الحلقة 16.. شقيقة ياسمين عبد العزيز مصابة بالسرطان

طرحت منصة شاهد الحلقة 16 من مسلسل "وننسى اللي كان"، من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشهدت الحلقة عددا من الاحداث ، منها رفض ياسمين عبد العزيز طلب شقيقه ادوارد بعمل فيديو تروج فيه لشركة تأجير السيارات الخاصة به، او تعيين زوجته مديرة لأعمالها، فيما اعترفت شقيقة ياسمين عبد العزيز لها بإصابتها بالسرطان.



مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.