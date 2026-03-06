قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل العيد ولا بعده؟ .. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 292,950 جلسة علاج طبيعي بأقسام العلاج الطبيعي في مستشفيات الوزارة بمختلف المحافظات خلال يناير الماضي، في إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، تحسين جودة الحياة للمرضى، وتوفير خدمات تأهيلية متخصصة بكافة المراكز والقرى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات جديدة للعلاج الطبيعي في 7 محافظات، شملت محافظة الشرقية تجهيز أقسام بمستشفى تلراك ووحدات تخصصية للأطفال بمشتول السوق والقنايات، وتدشين وحدة التأهيل الرئوي بمستشفى الصدر، بينما شهدت الدقهلية تجهيز أول وحدة لعلاج اضطرابات الحوض بمستشفى دكرنس، إلى جانب وحدات في الرجدية بالغربية، حميات دسوق بكفر الشيخ، الفكرية للأطفال بالمنيا، والتشغيل التجريبي لقسم العلاج الطبيعي بوحدة بني عدي ببني سويف، وافتتاح قسم التأهيل بوحدة كوم شقاو بسوهاج، لتعزيز التغطية الصحية الشاملة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير 6 أقسام في 4 محافظات، بتحديث وتزويد وحدتي الرياض والنويرة ببني سويف بأحدث الأجهزة الكهربائية والكهرومغناطيسية ووحدات لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وإعادة هيكلة قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أجا المركزي بالدقهلية مع تخصيص غرف مستقلة لتأهيل الأطفال والأجهزة العلاجية، وتزويد مركز طب الأسرة ببطرة بأدوات تأهيل حركي متقدمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بمركز الغمراوي بالإسكندرية، وتطوير وحدة طب الأسرة بدمرو بكفر الشيخ بدعم وحدة أطفال وأجهزة موجات حديثة، بهدف تحسين جودة الخدمة وتنظيم سير العمل.

تنفيذ 161 يومًا علميًا 

وفي سياق متصل، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، تنفيذ 161 يومًا علميًا استهدفت ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي وطلبة الامتياز في 10 محافظات، ناقشت أحدث البروتوكولات في تأهيل السكتات الدماغية، إصابات العمود الفقري، الرباط الصليبي، وتيبس المفاصل، إلى جانب عقد مؤتمر علمي موسع بالبحر الأحمر بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة حول تشخيص وعلاج آلام العمود الفقري والحوض، لمواكبة الأطقم الطبية للمعايير العالمية.

وأشار إلى إجراء جولات مرور ميدانية على 23 مستشفى في محافظات القاهرة، المنوفية، بني سويف، الجيزة، والقليوبية لمتابعة سير العمل وضمان تقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة، بالإضافة إلى تنظيم 24 ندوة تثقيفية للمرضى بمستشفيات كفر الشيخ وبني سويف والإسكندرية، لنشر الوعي بأهمية التدخل المبكر في حالات أمراض العمود الفقري والأطفال، ودور الطبيب المختص في استعادة الوظائف الحيوية للجسم.

