لتهدئة مخاوف الأمن .. رئيسة المكسيك تزور ولاية خاليسكو قبل المونديال
بتوجيهات الإمام الأكبر.. الطالب الأزهري أحمد سامي يؤم المصلين بالجامع الأزهر في التراويح
تعرف على موعد الظهور الأول لحمزة عبدالكريم في مباريات شباب برشلونة
بطاقتين حمر .. الزمالك يتقدم 1-0 على الاتحاد السكندري بالشوط الأول بالدوري
استقرار على هذا الإجراء .. تحرك عاجل في الأهلي بسبب عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي
قيادي بـ مستقبل وطن: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الأكاديمية العسكرية تؤكد يقظة واستعداد الدولة لكل السيناريوهات
حرب إعلامية في واشنطن بسبب إيران.. وتقرير “CNN” يثير الجدل
الأمن التونسي يوافق على حضور 35 ألف مشجع في مباراة الترجي والأهلي بدوري أبطال إفريقيا
تحرك دبلوماسي مفاجئ.. السعودية تكثف اتصالاتها المباشرة مع إيران لاحتواء الحرب
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟
800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة
سؤال برلماني بشأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران من الخليج لمصر
أثارت جدلا واسعا .. كم يبلغ سعر سيارة مبابي الرخيصة؟

مبابي
مبابي
أحمد أيمن

أثار ظهور النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي ريال مدريد، وهو يقود سيارة متواضعة نسبياً، حالة من الجدل بين جماهير كرة القدم، خاصة في ظل امتلاكه مجموعة من السيارات الفاخرة باهظة الثمن.

ورُصد مبابي خلال الأيام الماضية وهو يتجول في شوارع باريس على متن سيارة من طراز “ميني”، وهي سيارة تعد أقل فخامة مقارنة بالسيارات الرياضية التي يمتلكها عادة نجوم كرة القدم.

وأثارت هذه اللقطات اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدا الأمر مفاجئاً بالنسبة للاعب يملك أسطولاً من السيارات الفارهة.

ما سعر سيارة مبابي؟

بحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن سعر السيارة التي ظهر بها اللاعب لا يتجاوز 35 ألف جنيه إسترليني، وهو رقم يعد متواضعاً مقارنة بقيمة السيارات الأخرى الموجودة في مرآب اللاعب. 

وقد شوهد مبابي يقود سيارة “ميني كوبر إس” المكشوفة أمام أحد الفنادق الفاخرة في العاصمة الفرنسية.

ويملك مبابي بالفعل مجموعة من السيارات الفاخرة التي تعكس حجم ثروته ومكانته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، حيث تشير التقارير إلى أنه يمتلك سيارة فيراري تصل قيمتها إلى نحو 400 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى سيارة من علامة بي إم دبليو تقدر قيمتها بنحو 140 ألف جنيه إسترليني.

ولا تتوقف مقتنيات اللاعب عند هذا الحد، إذ تشمل مجموعته أيضاً سيارة Ferrari SF90 Stradale الهجينة، إلى جانب سيارة Cadillac Escalade الفاخرة التي تصل قيمتها إلى نحو 230 ألف جنيه إسترليني. 

كما يمتلك كذلك سيارة Ferrari 488 Pista، إضافة إلى شاحنة من فئة Mercedes-Benz V-Class.

مبابي يحصل على رخصة القيادة

تزامن ظهور مبابي بهذه السيارة مع غيابه عن مباريات فريقه الأخيرة بسبب إصابة في الركبة، ما أثار الشكوك حول إمكانية مشاركته في المواجهة المرتقبة لفريقه في دوري أبطال أوروبا أمام نادي مانشستر سيتي.

يُذكر أن مبابي حصل مؤخراً على رخصة القيادة الكاملة، وهو ما يفسر ظهوره خلف عجلة القيادة بنفسه في الآونة الأخيرة. 

ورغم امتلاكه سيارات فارهة باهظة الثمن، فإن ظهوره بسيارة بسيطة نسبياً يعكس جانباً مختلفاً من حياة اللاعب خارج الملاعب، وربما يوضح أنه لا يتردد أحياناً في استخدام سيارات أقل تكلفة في حياته اليومية، بحسب المتابعين.

وقد أثار هذا المشهد تفاعلاً واسعاً بين الجماهير، إذ اعتبر البعض أن اختيار اللاعب لهذه السيارة يعكس بساطة في أسلوب حياته، بينما رأى آخرون أن الأمر لا يتجاوز كونه خياراً عادياً لا يتعارض مع امتلاكه لسيارات أكثر فخامة.

