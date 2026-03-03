ريال مدريد يواجه قلقًا حول جاهزية مبابي بعد إصابة الركبة

تتواصل المخاوف داخل ريال مدريد بشأن الحالة البدنية للنجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي يعاني من آلام في الركبة اليسرى منذ 7 ديسمبر الماضي، ما أثر على جاهزيته وأدخل مشاركاته في الفريق في دائرة الشك خلال الأشهر الأخيرة.

استشارة طبية في فرنسا

سافر مبابي الأسبوع الماضي إلى فرنسا بالتنسيق مع إدارة ريال مدريد، لاستشارة عدد من المتخصصين والخضوع لفحوصات دقيقة، بعد شعوره بعدم تحسن حالته رغم البرامج العلاجية السابقة، وهو ما انعكس على استقراره الفني وتذبذب مشاركاته.

نتائج الفحوصات وخطة العلاج

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الفحوصات أسفرت عن تأكيد إصابة مبابي بـ التواء في الركبة اليسرى دون وجود تمزق أو أي مؤشرات تستدعي التدخل الجراحي، على أن يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف.

وسيُحدد موعد عودته للملاعب وفق مدى استجابته للعلاج خلال الأسابيع المقبلة، مع حرص النادي على تأمين جاهزيته قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم حيث يشارك ريال مدريد على أكثر من جبهة.