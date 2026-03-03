مان سيتي الأبرز.. 5 مواجهات نارية بإنتظار ريال مدريد في مارس

خسر فريق ريال مدريد بهدف نظيف من نظيره خيتافي في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 26 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف خيتافي من تسديدة رائعة في الدقيقة 39 عن طريق مارتن ساتريانو.

وحصل كل من فرانكو ماستانتونو وأدريان ليسو لاعبا ريال مدريد وخيتافي على بطاقتين حمراويتين في الدقيقتين 90+5، 90+7.

وجاءت مباريات فريق ريال مدريد القادمة على النحو التالي:

ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في بالايدوس يوم 6 مارس القادم في الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في البرنابيو يوم 11 مارس المقبل بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد إلتشي في البرنابيو يوم 14 مارس القادم ضمن منافسات رابطة الليجا

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في الاتحاد يوم 17 مارس المقبل فى إطار منافسات دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في البرنابيو يوم 22 مارس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني

كانت رابطة الدوري الإسباني كشفت تفاصيل طرد الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد، خلال المباراة التي جمعته بفريق خيتافي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.

وتعرض ريال مدريد للهزيمة بهدف دون رد على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة مثيرة شهدت أحداثًا حاسمة حتى اللحظات الأخيرة.

وفي الدقيقة 94، تلقى ماستانتونو بطاقة حمراء مباشرة بعد أن وجه إهانة لفظية للحكم، حيث صرخ قائلاً: «يا له من عار، يا له من عار، تافه لعين»، وفق ما جاء في تقرير حكم اللقاء.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب قد يواجه عقوبة إيقاف لعدة مباريات بسبب خطورة التصرف تجاه الحكم، في حين تعد هذه الخسارة الأولى لريال مدريد على أرضه أمام خيتافي منذ عام 2008.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الفريق عند 60 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة.