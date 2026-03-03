إلى ريال مدريد؟.. رودري يدرس حسم مستقبله في الصيف المقبل

أشار الصحفي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو إلى أن الإسباني رودري يستعد لاتخاذ خطوة حاسمة بشأن مستقبله مع نهاية الموسم.

وأوضح رومانو خلال بث مباشر أن لاعب مانشستر سيتي يدرس خيارين لا ثالث لهما خلال الصيف المقبل: إما تمديد عقده مع النادي الإنجليزي أو خوض تجربة جديدة خارج أسواره.

وأكد أن القرار المرتقب لن تحسمه الاعتبارات المالية، بل سيكون قائمًا على عوامل شخصية وعائلية بالدرجة الأولى.

كما أشار إلى أن ريال مدريد يُبدي إعجابًا كبيرًا باللاعب ويتابع موقفه عن كثب، دون أن يكون صاحب الكلمة الفصل في مستقبله.

واختتم رومانو بالتأكيد على أن الكلمة الأخيرة تعود لرودري نفسه، سواء باختيار الاستمرار في مشروع السيتي أو فتح صفحة جديدة بعد سلسلة النجاحات الفردية والجماعية التي حققها مع الفريق.