إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
فرنسا تستعد لتسيير رحلات لإعادة رعاياها العالقين بالشرق الأوسط
السعودية تؤكد حقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها
قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
رئيس الوزراء: نحرص على تطوير قطاع الشباب والرياضة لتعزيز ودعم البرامج الرياضية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محمد عصام: صراع قمة الدوري لم يصل إلى ذروته بعد

منار عبد العظيم

كشف الناقد الرياضي محمد عصام كواليس الصراع المشتعل على صدارة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المنافسة لم تدخل بعد مرحلة الإثارة الكاملة، رغم اشتعال الموقف بين فرق المقدمة.

وخلال ظهوره في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلاميان روان أبوالعينين وأحمد دياب، أوضح عصام أن سباق القمة لا يزال مفتوحًا أمام أكثر من فريق، في ظل تقارب المستويات والطموحات هذا الموسم.

الزمالك يستحق الانتصار

أشاد عصام بفوز نادي الزمالك على بيراميدز، مؤكدًا أن الانتصار جاء عن جدارة واستحقاق، بعدما ظهر الفريق الأبيض بشكل مختلف تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

وأشار إلى أن الزمالك قدم أداءً مميزًا من الناحية التكتيكية، إلى جانب الروح القتالية والانضباط داخل الملعب، وهو ما انعكس على نتيجة المباراة وأعاد الفريق بقوة إلى دائرة المنافسة.

بيراميدز مستمر في سباق اللقب

وشدد عصام على أن بيراميدز يظل فريقًا كبيرًا يضم عناصر دولية مميزة، مؤكدًا أن خسارته أمام الزمالك لن تؤثر على مسيرته في البطولة، ومتوقعًا استمرار الفريق السماوي ضمن دائرة الصراع على اللقب خلال المرحلة المقبلة.

سيراميكا كليوباترا الحصان الأسود

ووصف عصام فريق سيراميكا كليوباترا بـ«الحصان الأسود» هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يقدم مستويات قوية وثابتة.

وأضاف أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهته أمام النادي الإسماعيلي، وهو ما أثر على نتيجة اللقاء، مؤكدًا أن سيراميكا يمتلك الإمكانيات التي تجعله منافسًا حقيقيًا في جدول الترتيب.

انتقادات لتجربة ييس توروب مع الأهلي

وفي سياق آخر، انتقد عصام تجربة المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، معتبرًا أنها لا ترتقي لطموحات القلعة الحمراء.

وأشار إلى وجود أخطاء إدارية واضحة، بالإضافة إلى عدم توظيف اللاعبين في مراكزهم الصحيحة، مؤكدًا أن هناك أسماء تدريبية محلية كانت الأجدر بقيادة الفريق، مثل عماد النحاس وعلي ماهر وحسام البدري.

واختتم عصام تصريحاته بالتأكيد على أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيدًا من الإثارة، مع استمرار احتدام المنافسة بين فرق القمة في الدوري المصري.

محمد عصام نادي الزمالك الزمالك

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

عصام عفيفي

مستقبل وطن: الانتخابات المحلية ضرورة لتعزيز دور المجالس الشعبية| فيديو

مجلس النواب

برلمانية: حكمة الرئيس السيسي حفظت الأمن القومي المصري ووحدت الجبهة الداخلية

الرئيس السيسي

برلماني: الرئيس السيسي يدير التحديات بحكمة وتوازن ويواصل مسيرة البناء والتنمية

هل الرجيم في رمضان فعال أم يدمر الحرق؟.. خبراء التغذية يحسمون الجدل

خطة بديلة.. صائح للتعامل مع التهاب المفاصل الروماتويدي بالمطبخ فى رمضان

جزر محشي بالتمر هندي.. وصفة غير متوقعة تشعل السوشيال ميديا

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

