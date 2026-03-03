محمد عصام: صراع قمة الدوري لم يصل إلى ذروته بعد

كشف الناقد الرياضي محمد عصام كواليس الصراع المشتعل على صدارة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن المنافسة لم تدخل بعد مرحلة الإثارة الكاملة، رغم اشتعال الموقف بين فرق المقدمة.

وخلال ظهوره في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، والذي يقدمه الإعلاميان روان أبوالعينين وأحمد دياب، أوضح عصام أن سباق القمة لا يزال مفتوحًا أمام أكثر من فريق، في ظل تقارب المستويات والطموحات هذا الموسم.

الزمالك يستحق الانتصار

أشاد عصام بفوز نادي الزمالك على بيراميدز، مؤكدًا أن الانتصار جاء عن جدارة واستحقاق، بعدما ظهر الفريق الأبيض بشكل مختلف تحت قيادة المدير الفني معتمد جمال.

وأشار إلى أن الزمالك قدم أداءً مميزًا من الناحية التكتيكية، إلى جانب الروح القتالية والانضباط داخل الملعب، وهو ما انعكس على نتيجة المباراة وأعاد الفريق بقوة إلى دائرة المنافسة.

بيراميدز مستمر في سباق اللقب

وشدد عصام على أن بيراميدز يظل فريقًا كبيرًا يضم عناصر دولية مميزة، مؤكدًا أن خسارته أمام الزمالك لن تؤثر على مسيرته في البطولة، ومتوقعًا استمرار الفريق السماوي ضمن دائرة الصراع على اللقب خلال المرحلة المقبلة.

سيراميكا كليوباترا الحصان الأسود

ووصف عصام فريق سيراميكا كليوباترا بـ«الحصان الأسود» هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه يقدم مستويات قوية وثابتة.

وأضاف أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهته أمام النادي الإسماعيلي، وهو ما أثر على نتيجة اللقاء، مؤكدًا أن سيراميكا يمتلك الإمكانيات التي تجعله منافسًا حقيقيًا في جدول الترتيب.

انتقادات لتجربة ييس توروب مع الأهلي

وفي سياق آخر، انتقد عصام تجربة المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، معتبرًا أنها لا ترتقي لطموحات القلعة الحمراء.

وأشار إلى وجود أخطاء إدارية واضحة، بالإضافة إلى عدم توظيف اللاعبين في مراكزهم الصحيحة، مؤكدًا أن هناك أسماء تدريبية محلية كانت الأجدر بقيادة الفريق، مثل عماد النحاس وعلي ماهر وحسام البدري.

واختتم عصام تصريحاته بالتأكيد على أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيدًا من الإثارة، مع استمرار احتدام المنافسة بين فرق القمة في الدوري المصري.