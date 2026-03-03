الدفع بـ 26 سيارة إسعاف.. إصابة 34 شخصًا في انقلاب أتوبيس بالإسماعيلية| صور

أُصيب 34 شخصًا، صباح اليوم، في حادث انقلاب أتوبيس على طريق 36 الحربي بعد صينية أبو صوير، في اتجاه مدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.



وتلقت هيئة الإسعاف، بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس يتبع إحدى الشركات، وعلى الفور تم الدفع بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى التعامل السريع مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية لهم في مكان الواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 34 شخصًا، وتم نقل 12 مصابًا منهم إلى مستشفى القصاصين المركزي، فيما جرى نقل 22 آخرين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم.

