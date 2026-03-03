قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الشباب يبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة آليات التعاون المشترك

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات تمكين الشباب، ودعم المشروعات التنموية، وتعزيز الاستفادة من الطاقات الشبابية في المبادرات القومية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ويدعم تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات.

وأضاف جوهر نبيل، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتعزيز مسارات التنمية الشاملة، مؤكدًا أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في توفير فرص حقيقية للشباب، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببناء جيل قادر على الابتكار والإنتاج وتحمل المسؤولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور بهاء الغنام عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم قضايا الشباب، مؤكدًا استعداد الجهاز لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يحقق الأهداف التنموية ويسهم في تنفيذ رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مستقبل مصر العاصمة الإدارية

