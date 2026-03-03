وزير الشباب يبحث مع مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة آليات التعاون المشترك

استقبل جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

تناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في مجالات تمكين الشباب، ودعم المشروعات التنموية، وتعزيز الاستفادة من الطاقات الشبابية في المبادرات القومية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على مد جسور التعاون مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، ويدعم تنفيذ البرامج والمبادرات الموجهة للنشء والشباب في مختلف المحافظات.

وأضاف جوهر نبيل، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة لتعزيز مسارات التنمية الشاملة، مؤكدًا أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في توفير فرص حقيقية للشباب، وتدعم مشاركتهم الفاعلة في جهود التنمية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية ببناء جيل قادر على الابتكار والإنتاج وتحمل المسؤولية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور بهاء الغنام عن تقديره لجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم قضايا الشباب، مؤكدًا استعداد الجهاز لتعزيز أطر التعاون المشترك، بما يحقق الأهداف التنموية ويسهم في تنفيذ رؤية الدولة نحو مستقبل أكثر استدامة.