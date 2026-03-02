نائب خلال لقاء وزير الشباب: تطوير الهيئات الشبابية والرياضية على رأس الأولويات

قال النائب هشام الرحماني ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن زيارة أعضاء لجنة الشباب ، لوزير الرياضة ، تعكس حرص اللجنة علي تحقيق مصالح الشباب المصري .

وأكد الرحماني ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين ، أن لقاء وزير الشباب ، تناول العديد من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير الرياضة المصرية ، خاصة أن المرحلة الحالية تحتاج من الجميع تضافر الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية .

وأشار إلي أن أعضاء اللجنة، أكدوا علي أهمية تركيز الوزارة على ملف الهيئات الرياضية والشبابية، وتشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.