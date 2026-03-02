قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
الإرتقاء بأحوال المعلمين .. ماذا أعلن وزير التعليم خلال جولته بمدارس قنا؟
موعد أذان المغرب اليوم 12 رمضان.. اعرف هتفطر إمتى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائب خلال لقاء وزير الشباب: تطوير الهيئات الشبابية والرياضية على رأس الأولويات

جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
فريدة محمد

قال النائب هشام الرحماني ، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن زيارة أعضاء لجنة الشباب ، لوزير الرياضة ، تعكس حرص اللجنة علي  تحقيق مصالح الشباب المصري .

وأكد الرحماني ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين ، أن  لقاء وزير الشباب ، تناول العديد من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير الرياضة المصرية ،  خاصة أن المرحلة الحالية تحتاج من الجميع تضافر الجهود من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية .

وأشار  إلي أن أعضاء اللجنة، أكدوا علي أهمية تركيز الوزارة على ملف الهيئات الرياضية والشبابية، وتشجيع ممارسة الرياضة والعمل على كفالتها للجميع واكتشاف الموهوبين رياضيا، وتشجيع الاستثمار الرياضى.

النائب هشام الرحماني وزير الرياضة المنظومة الرياضية الاستثمار الرياضى الموهوبين

