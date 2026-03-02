سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي

أعلن الفنان حمزة العلي عن وفاةشقيقة والده، منذ قليل بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة عمة حمزة العلي

وكتب حمزة العلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"لله الدوام ،اليوم صعدت روح عمتي الحبيبة الغالية إلى بارئها الحاجة زينب العيلي بعد سنوات من المقاومة مع المرض ربنا يجعل صبرها في ميزان حسناتها ،و يرحمها ويسكنها جنة الفردوس كانت صاحبة واجب دائماً ومديرة العائلة الأصيلة المخلصة ".

وتابع :"وللأسف الشديد بسبب مهنتي القاسية أحياناً معرفتش أجيلك أوصلك سامحيني ياغالية لكن زيارتي الأخيرة لك هي اللي مصبراني، ربنا يصبرك ياعمي محمود ويصبر بناتك ويجازيكم خير "

واختتم:"تقام صلاة الجنازة بمسجد الفتح و الدفن في مقابر الشيخ شرف والعزاء على القبر ،دعواتكم الطيبة و لا أراكم الله مكروهاً أو سوءا،ربنا يرحمك ويرحم كل من توفاه الله إلى رحمته من أهل و أصدقاء و أحباب وربنا يحسن ختامنا و يجمعنا في الجنة إن شاء الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي إطار أخر ، اشادت الناقدة ماجدة خير الله عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” بالفنان حمزة العلي ، عن دوره فى مسلسل “ مطعم الحبايب ”.

وقالت ماجدة خير الله عبر صفحتها على موقع فيسبوك : حمزه العليي هو الترجمه الدقيقه لمقوله ان الممثل الموهوب هو من يضيف تفاصيل خاصه لكل شخصيه يلعبها فيمنحها من ذاته مايسمح بتفردها، دوره في مسلسل( مطعم الحبايب) يقدمه بخفه ظل وخصوصيه في الشكل والاداء وكانه احد الشخصيات الكرتونيه الشريره من ابطال ديزني، الذي يظهر غير مايبطن ويخفي حقده الشرير علي زملائه العاملين في (مطعم الحبايب) .

وإضافت ماجدة خير الله : اعتقد ان الصراع سوف يحتدم في بقيه الحلقات التي تختلف في اسلوب السرد وتقديم الشخصيات واعتقد ان المخرج عصام عبد الحميد سوف يكون له شأن مع الاعمال الكوميديه الخفيفه .