رضوى الشربيني تحيي ذكرى وفاة والدتها الخامسة

أحيت الإعلامية رضوى الشربيني ذكرى رحيل والدتها الخامسة في يوم وفاتها.

رضوي الشربيني

وكتبت رضوي الشربيني عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"خامس رمضان من غيرها وزي النهاردة مشيت وسابتنا، عمري ما نسيتها ثانية ولا هنسى، وحشتيني أوي يا أمي.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويجعل دعواتك ليا ستري في الدنيا يا حبيبتي".

وكان قد كشف الفنان ياسر جلال عن عرضه للإعلامية رضوى الشربيني بشأن مشاركته عمل فنى ولكنها ترفض لأنها مازالت متخوفة .

وقال ياسر جلال خلال مداخلته معها فى برنامج “هى وبس”الذى يذاع على قناة dmc : انا عايز اقول حاجة للجمهور على مفاجأة انا ورضوى الشربيني يا جماعة عندنا مشروع وكان عندنا مشروع وفنانة جسدته لكن رضوى خايفة من التمثيل بالرغم ان جالها عروض كتير من نجوم كتير يمكن اكبر مني .