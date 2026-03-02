بطل العالم عبدالله ممدوح يعتزل الكاراتيه بعد مسيرة من الإنجازات مع أندية وادى دجلة

أعلنت أندية وادى دجلة اعتزال عبد الله ممدوح، بطل الكاراتيه العالمي وأحد الركائز الأساسية في صفوف المنتخب المصري، والمصنف المركز الأول عالميًا في منافسات الكوميتيه رجال (-75 كجم) منذ عام 2022 وحتى الآن، مُختتمًا مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات التي أكسبته مكانة متميزة على الصعيدين القاري والدولي.

ويُعد عبد الله ممدوح واحدًا من أبرز أبطال الكاراتيه في تاريخ اللعبة، إذ نجح في الوصول إلى صدارة التصنيف العالمي الرسمي للاتحاد الدولي للكاراتيه في فئة الكوميتيه للرجال (-75 كجم) منذ عام 2022، كما تُوِّج ببطولة العالم ثلاث مرات أعوام 2023 و2024 و2025، إلى جانب ست ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا أعوام 2018 و2020 و2021 و2023 و2024 و2025. كذلك مثّل مصر في الألعاب الأولمبية والبطولات العالمية، ليصبح من أكثر الرياضيين إنجازًا في فئته على مستوى العالم.

بهذه المناسبة، أكد الدكتور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة أندية وادى دجلة أن عبد الله ممدوح نموذج مُشرّف ، واستطاع بالإصرار والدعم المؤسسي أن يصل إلى قمة التصنيف العالمي، لافتًا إلى أن اعتزاله اليوم هو نهاية مرحلة ذهبية، لكنه في الوقت نفسه بداية لدور جديد يلهم به الأجيال القادمة”. وأضاف أن النادي يفتخر بكل ما حققه اللاعب، مشددًا على أن وادى دجلة ستظل بيت الأبطال وصاحبة دور رائد في صناعة النجوم.

بمناسبة ختام مسيرته الرياضية، عبّر عبد الله ممدوح عن امتنانه لنادي وادى دجلة، قائلاً: "كان وادى دجلة بيتي الثاني، والمكان الذي احتضن طموحي ودعمني في كل مرحلة من مسيرتي. لقد منحني النادي القوة والثقة لمواجهة التحديات، وألهمني دائمًا لأن أرتقي إلى أفضل نسخة من نفسي. إن انتمائي لهذه العائلة الرياضية الفريدة كان مصدر فخر لي، وسأظل ممتنًا لكل لحظة وكل دعم وكل خطوة ساعدتني على المضي قدمًا.

ويبقى اسم عبد الله ممدوح محفورًا في سجل الرياضة المصرية كنموذج للإرادة والإنجاز، وأحد أبرز الأبطال الذين صنعوا تاريخًا مشرّفًا لأندية وادى دجلة وللكاراتيه المصري، بعدما قدّم مسيرة استثنائية ستبقى مصدر إلهام للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن أندية وادى دجلة تؤكد التزامها المستمر بدعم المواهب الرياضية وصناعة الأبطال، انطلاقًا من رؤيتها في بناء أجيال قادرة على المنافسة والوصول إلى العالمية، قبل أن يعتلي صدارة التصنيف العالمي ويتوّج بطلًا للعالم، ليصبح نموذجًا حيًا لثمار الاستثمار الحقيقي في المواهب.