حازم أحمد يقود لاعبة المنتخب الأمريكي لحصد برونزية الدوري العالمي للكاراتيه بالفجيرة

نجح حازم أحمد، لاعب منتخب مصر للكاراتيه، في قيادة لاعبة أمريكية لإحراز الميدالية البرونزية في الدوري العالمي للشباب للكاراتيه، والتي أقيمت في الفجيرة مؤخرًا.

ويقوم حازم أحمد بتدريب نادي Summit karate الأمريكي، حيث يعود هذا لاتفاقية التعاون بينه وبين إحدى الأكاديميات الكبرى في كاليفورنيا لتطوير لاعبي الفريق الأمريكي والاستفادة من خبراته كبطل عالمي.

وخاض حازم البطولة بالاعبة الأمريكية ريانا دوخاندي، ونجحت في إحراز الميدالية البرونزية بعد الفوز في أول لقاء على لاعبة الفلبين 9/0، ثم حققت الفوز على لاعبة كازاخستان 5/0، ثم الفوز على لاعبة كرواتيا 4/3.

وخسرت اللاعبة في الدور نصف النهائي من لاعبة كرواتيا 1/0، قبل أن تفوز على لاعبة مصر في لقاء الميدالية البرونزية بنتيجة 12/3.