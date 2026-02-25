استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%

شهدت أسعار الفضة في السوق المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية وصعود سعر الأونصة عالميًا.

وتحافظ الفضة على جاذبيتها في محلات الصاغة نظرًا لتنوع أعيرتها وانخفاض تكلفتها مقارنة بالذهب، ما يجعلها خيارًا مناسبًا لشريحة واسعة من المستهلكين.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الفضة كالتالي:

أونصة الفضة: 4,816.56 جنيه فيما يعادل 90.52 دولار

الفضة النقية عيار 999: 154.55 جنيه

الفضة البريطانية عيار 958: 148.20 جنيه

الفضة الإسترليني عيار 925: 143.10 جنيه

فضة عيار 900:

139.23 جنيه

فضة عيار 880:

136.14 جنيه

فضة المجوهرات عيار 800: 123.76 جنيه

وبالنسبة لأسعار سبائك الفضة فقد جاءت كالتالي:

سعر جرام الفضة: 205.96 جنيه

سبيكة 50 جرام: 10,181.83 جنيه

سبيكة 100 جرام: 20,286.22 جنيه

سبيكة 200 جرام: 38,714.17 جنيه

سبيكة 250 جرام: 47,618.43 جنيه

سبيكة 500 جرام: 94,307.72 جنيه

سبيكة 1 كيلو: 185,828.01 جنيه

وعالميًا، ارتفع سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 3.5% ليصل إلى 90.35 دولار للأونصة، ما يعكس زيادة الطلب على الفضة كبديل للذهب في ظل تحركات الدولار والتطورات الاقتصادية العالمية.

ورغم هذا الصعود العالمي، لا تزال الأسعار في السوق المحلي تميل إلى الاستقرار النسبي، مدفوعة بتوازن العرض والطلب داخل محلات الصاغة، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار وتحركات الأسواق الخارجية.



