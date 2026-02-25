ارتفاع جديد للذهب والفضة عالمياً وسط تصاعد التوترات التجارية

ارتفعت أسعار الذهب والفضة اليوم الأربعاء الخامس والعشرين من فبراير، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذاً آمناً ⁠خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وبدأت ‌الولايات المتحدة أمس ⁠الثلاثاء تحصيل رسوم جمركية مؤقتة جديدة نسبتها 10% على الواردات من دول العالم، لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن واشنطن تعمل ⁠على رفعها إلى 15% مما أثار

حالة ضبابية حول سياسات ترامب المتعلقة بالتعرفات الجمركية.

وكانت المحكمة العليا في أميركا قررت الأسبوع الماضي إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أشار ⁠مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة معدل الفائدة في الأجل القريب.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا خفض معدل الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1% إلى 5196.4 دولار للأونصة، كما صعد سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% عند 5212.8 دولار للأونصة.

فيما صعد سعر التسليم الفوري للفضة بنحو 3.5% إلى 90.3505 دولار للأونصة.

وكان المعدن النفيس قد أنهي جلسة التداول السابقة منخفضاً بأكثر من 1% مع اتجاه المستثمرين إلى ⁠جني الأرباح ‌بعد أن لامس في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى ⁠في ثلاثة أسابيع.

وقال كبير محللي الأسواق لدى كابيتال دوت كوم كايل رودا في تصريحات نقلتها رويترز: "عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين ⁠بشأن السياسات في الولايات المتحدة، يواصلان تعزيز جاذبية الذهب وإلى حد ما الفضة أيضاً.

أما على الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المحادثات النووية غدا الخميس في جنيف.